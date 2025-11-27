解放軍報「鈞聲」：絕不允許日本重走軍國主義侵略老路

日本首相高市早苗涉及台灣的言論引發中國強烈不滿，中日矛盾升級。11月27日，《解放軍報》刊發署名「鈞聲」的文章《絕不允許日本重走軍國主義侵略老路》，並引用《波茨坦公告》條文表示，「欺騙及錯誤領導日本人民使其妄欲征服世界者之權威及勢力必須永久鏟除，蓋吾人堅持非將負責之窮兵黷武主義驅出世界，則和平安全及正義之新秩序勢不可能建立。」



文章指出，二戰硝煙散去八十載，《波茨坦公告》中莊嚴的條文，至今仍振聾發聵。然而，日本右翼政客早已將因野蠻侵略最終走向毀滅的戰爭教訓拋之腦後，不斷做出否定侵略歷史、挑戰戰後國際秩序的舉動。日本首相高市早苗上台伊始，便公然發表越線玩火錯誤言論，叫囂武力介入台海局勢，赤裸裸挑戰中方核心利益，嚴重違反國際法和國際關系基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對14億多中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。

文章細數日本近代的侵略行徑，從殖民台灣到九一八開啟全面侵華，再到偷襲珍珠港發動太平洋戰爭；更是強徵「慰安婦」，在戰場推行細菌戰毒氣戰、製造南京大屠殺等等，罪行累累。而作為二戰戰敗國，日本理應深刻反省侵略歷史，堅定走和平發展道路，但現實是，賊心不死的右翼勢力推動日本在窮兵黷武的道路上越走越遠：解禁集體自衛權、大幅調整安保政策、發展進攻性武器、出口殺傷性武器、成立首支太空專門部隊、擴大自衛隊網絡防衛隊編制等等，進行一系列強軍擴武的行徑，「專守防衛」原則早被棄若敝屣，因戰爭慘痛教訓而確立的日本和平憲法也搖搖欲墜。

文章稱，高市早苗上台後的種種舉動，不得不讓世人倍加警覺，二戰後被「禁止重新武裝」的日本是否要再當侵略者。且歷史早已證明，日本軍國主義的野心一旦失控，必將給亞洲鄰國帶來嚴重威脅。高市的涉台言論，與當年日本軍國主義以「生命線」「存亡危機」為借口發動侵略戰爭的邏輯如出一轍，但當今世界絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

文章最後強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。在這一關鍵年頭，日本最應該做的是深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上謹言慎行。如果日方一意孤行、一錯再錯、拒不認錯，一切主張正義的國家和人民都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，絕不允許日本右翼勢力挑戰戰後國際秩序，絕不允許日本重走軍國主義侵略老路。