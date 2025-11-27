內地晶片測試專家涉侵犯商業秘密　遭羈押1年8個月仍未開庭

據內媒《紅星新聞》周四（27日）報道，晶片測試專家張智峰（曾用名：張田智）因被控侵犯商業秘密罪，去年3月12日在湖北武漢被河北石家莊警方拘留，同年3月28日被批捕，目前已被羈押1年8個月。



報道指，張智峰現年67歲，為遼寧大連人，持學士學歷，曾任職國內外知名企業20多年，期間主持多種類型晶片測試機的設計研發。2018年回國後，他加入河北聖昊光電科技有限公司（下稱聖昊光電）。

內媒曾多次報道稱，「張田智」在入職聖昊光電後，擔任公司首席技術官兼總經理，帶領團隊自主研發了多種晶片測試機。其研發的測試機相比國外同類高端設備測試速度至少快20%，費用卻降低25%。聖昊光電也因此順利入選國家級專精特新「小巨人」企業和重點支持的專精特新「小巨人」企業。

據張智峰家屬介紹，2023年6月，張智峰從聖昊光電提出請辭。同年8月加職武漢普賽斯電子股份有限公司（下稱普賽斯電子），任晶片自動化測試事業部總經理、技術總監。公開資料顯示，普賽斯電子是國內少數能夠在技術封鎖背景下突破技術壁壘、實現關鍵晶片測試產品國產替代的高新技術企業。

不過2023年10月，聖昊光電以民間借貸糾紛和損害公司利益糾紛為名，兩度將張智峰告上法庭，後均撤銷起訴。

相關法律文書顯示，2023年10月15日，聖昊光電以張智峰在公司擔任高管期間借款超900萬元未歸還為由，將張智峰告至石家莊高新區人民法院。民事起訴狀稱，在上述款項均未償還且任職期限尚未屆滿的情況下，張智峰仍於2023年5到6月脫離工作崗位，之後未再返回聖昊光電，聖昊光電多次聯繫張智峰辦理財務對賬及結算手續，後者未予回應。2023年11月15日，石家莊高新區人民法院立案，2024年11月25日，聖昊光電提出撤訴申請。

而在2023年10月24日，聖昊光電和另外兩家公司（三家公司法定代表人均為同一人），以損害公司利益為名，將張智峰起訴至石家莊高新區人民法院。起訴狀稱，張智峰在聘用協議的有效期內以原告的競爭對手普賽斯電子工作人員的身份出現在了一次國際光電博覽會上。同時，普賽斯電子推出了系列產品，與原告公司的產品高度一致。石家莊高新區人民法院的裁定書顯示，2024年3月，上述三家公司撤訴。

普賽斯電子相關負責人稱，張智峰雖學歷不高，卻是光晶片測試領域頂尖專家。武漢東湖新技術開發區管委會文件顯示，張智峰在加入普賽斯電子後，入選了東湖高新2023年度「3551光谷人才計劃」產業領軍人才。

立案決定書顯示，2024年2月19日，石家莊市公安局高新技術產業開發區分局決定對聖昊光電商業秘密被侵犯案立案偵查。同年3月12日，石家莊市公安局高新技術產業開發區警方在張智峰位於武漢市江夏區的家中將其帶走。同日，張智峰被刑拘，3月28日被石家莊市高新區檢察院批捕。

今年11月25日，張智峰家屬透露，目前該案尚未一審開庭。其又提供病例，顯示張智峰患有心臟病和高血壓，心臟裝支架多達八個。26日，記者聯繫到石家莊市高新區法院相關工作人員，但截至發稿仍未獲回覆。