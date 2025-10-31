頂尖晶片與機械人專家龐智博　從瑞典歸國加盟北京大學

據報，電氣與工業自動化巨頭ABB集團的頂尖工業晶片與機械人專家龐智博，從瑞典歸國，以長聘教授身份，加盟北京大學的先進製造與機械人學院，新任職已於本月生效。



ABB是全球知名的機械人、電機、能源及自動化技術領軍企業，也是全球最大的工業工程公司之一。龐智博在ABB期間擔任資深主任科學家，職位僅次於公司首席技術官（CTO），曾共同主導集團全球分布式研發戰略的制定與推進，負責管理全球跨所有業務領域的800多名研發人員和80多款技術產品。

北京大學官網介紹，龐智博主要從事智能機械人和自主系統的跨學科理論和應用研究，包括物理信息神經網路、多模態具身智能模型、高算力雲化控制器、自主系統信息物理安全、網算控一體化設計、高動態靈巧機械人硬件等。

龐智博目前的研究興趣還包括機械人靈巧手觸覺感知與精細操控、多模態具身智能基礎模型與分層推理、可泛化物理信息神經網絡PINN基礎模型及應用、網絡化具身智能系統中的信息與物理安全。

龐智博。（北京大學）

據報道，龐智博於2002年獲得浙江大學電子工程學士學位。畢業後他先投身產業實踐，在杭州國芯微電子股份有限公司（原杭州國芯科技股份有限公司）擔任晶片設計工程師，之後晉升為項目經理和部門經理。

期間，龐智博領導一支80多人的研發團隊，專注於前端晶片設計和系統解決方案。這支團隊是當時國內少數幾個能夠獨立完成大規模系統級晶片（SoC）設計的團隊之一。

2009年，龐智博赴芬蘭圖爾庫大學（University of Turku）攻讀創新與增長方向的工商管理（MBA）碩士學位。翌年，進入瑞典皇家理工學院攻讀電子與計算機系統博士學位，並分別於2012年和2013年獲得MBA碩士及博士學位。

博士畢業後，龐智博加入位於瑞典韋斯特羅斯的ABB研發中心，從普通科學家逐步晉升至高級科學家、首席科學家，最終在2019年10月被ABB首席技術官巴茲米·侯賽因（Bazmi Husain）任命為資深主任科學家。

2021年起，龐智博開始在瑞典皇家理工學院等多所國際高校擔任教授職務，研究方向橫跨智能機械人與自主系統領域，聚焦具身智能、雲邊自動化及6G安全通信技術。

龐智博提出的工業控制系統設計新範式「雲霧自動化」（CFA）和一體化設計方法，引發業界與學界廣泛關注。這一框架作為數字工業自動化參考架構，通過通信、計算與控制的集成協同設計，助力實現自主工業網絡物理系統，

相關成果已應用於ABB移動Yumi協作機械人、工業動力系統等業界領先產品，在全球安裝量達數百萬台/件，為企業創收數億歐元。

龐智博（左二）。（網上圖片）

科研領域的突出表現，讓龐智博於2016年、2018年、2021年三次斬獲ABB集團瑞典研究院「年度發明人獎」。該獎項面向全球超10萬名ABB研究人員，其多次獲獎的成績尤為亮眼。

龐智博還牽頭20多項由歐盟、瑞典及ABB集團資助的科研項目，累計負責經費超1000萬歐元。擁有25項美歐專利，發表20多篇國際期刊和會議論文，完成50多次國際會議主旨或特邀報告。

2024年底，龐智博在個人簡歷中自我評價到，「我是一位充滿熱情、致力於工業數字化轉型的創新者和研究領導者，擁有20余年跨高校、大型企業及初創公司的工作經驗，覆蓋完整創新周期。」

報道指出，龐智博的回歸，恰逢中國國家創新驅動發展戰略明確將智能機械人列為「引領產業變革的顛覆性技術」之際。

外媒報道指，在美國持續在科技領域圍堵打壓、中美關係日益緊張的當下，中方明確表示將繼續推行支持高科技製造業的產業政策，誓言加快推進尖端科技自主創新。國研新經濟研究院創始院長朱克力說，中國設定這些優先事項，意在實現比表面更深遠的價值鏈躍升，「這絕不是簡單的產業替代，而是通過技術滲透實現產業鏈的垂直躍升。」