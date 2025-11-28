人民日報列「九大嚴重」轟高市早苗：嚴重越線挑釁、終將自食其果

官媒《人民日報》今（28）日發表署名「仲音」（意為中央聲音）的評論文章〈嚴重越線挑釁，高市早苗終將自食其果〉，點名日本首相高市早苗在國會答辯時公然發表涉台挑釁性言論，甚至暗示可能武力介入台海問題。文章表示，在中方多次嚴正交涉後，日方仍拒不撤回錯誤言論，高市早苗「嚴重越線挑釁、一意孤行，終將自食其果」。



《人民日報》文章細數高市早苗九項「嚴重」行為。首先，文章指出，高市「嚴重挑釁中國主權和領土完整」。文章援引《開羅宣言》、《波茨坦宣言》以及聯合國大會第2758號決議，強調這些文件「都明確了中國對台灣的主權」，主權原則是《聯合國憲章》的基石，「任何國家、任何人都無法搞任何雙重標準」。

文章續指，高市「嚴重干涉中國內政」並重申台灣問題是中國核心利益的核心，屬於純粹內政，不容許任何外部勢力干涉。

11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

文章第三項批評，指向高市「嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感」。文章指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「高市身為日本首相，理應帶頭反省歷史罪行」。

《人民日報》文章同時指責，高市「嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂」，遂稱高市將「台灣有事」與集體自衛權掛鉤，是為日本軍事擴張找藉口。同時，自高市上台以來，便在擴軍方面動作不斷，甚至探討修改「無核三原則」。

文章第五項批評則為高市「嚴重誤導日本人民」，指其企圖透過「人為製造存亡危機的說詞」煽動民意，是對日本人民的蒙蔽和傷害。第六項指責，高市「嚴重破壞戰後國際秩序和國際法」。文章稱，日本作為二戰戰敗國，其國家行為受到《聯合國憲章》與「和平憲法」約束，但高市及日本右翼企圖架空和平憲法，背棄「專守防衛」原則，屬「對戰後國際秩序和國際法的系統性挑戰」。

11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

文章第七項指出，高市「嚴重違反國際關係基本準則」，批評她曾表示日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場，如今卻在涉台議題上180度轉彎。

文章第八項表示，高市「嚴重威脅區域和平穩定」，強調「台灣有事就是日本有事」的說法將讓日本再次成為破壞區域穩定的因素。

最後，文章批評高市「嚴重踐踏人類正義良知」，並羅列其「頻繁參拜靖國神社」「否認南京大屠殺」「極力渲染中國威脅論」等行為，指其企圖為歷史翻案，「讓正義蒙塵」。