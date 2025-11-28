台海前線東推110公里　美日強化與那國島導彈部署只是開始

中日緊張升溫之際，日本戰機在短短一周內第二次緊急升空，攔截一架飛近與那國島上空的疑似中方無人機。多宗事件再度凸顯這座日本最西端島嶼的重要性。《戰區》網指出，與那國島距離台灣東方僅約110公里，已成為美日同盟在「第一島鏈」中阻卻中方軍勢的重要據點，美軍與日本自衛隊近期已持續在當地擴大部署。



《戰區》網報道表示，與那國島全長約11公里、最寬約5公里，島上設有兩座小型港口與一座機場。日本政府正計畫在當地設置防空系統，美國海軍陸戰隊近期也在島上設立「前方武裝與加油點」（FARP），這是美軍首次在距離台灣如此接近的位置部署。

在日本首相高市早苗「台灣有事論」引發的爭議持續延燒下，美國總統特朗普已於11月24日與25日先後與中國及日本領導人通話，討論包括台灣在內的相關議題。

11月25日，日本防衛省聯合參謀部表示，疑似中國無人機24日飛越與那國島及台灣之間的領空，日本航空自衛隊西南防空部隊隨即緊急出動戰鬥機應對。（X@jointstaffpa）

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎在11月23日訪問與那國島時表示，東京正推進在島上部署防空系統的計劃，並強調這項部署有助於降低日本遭受武裝攻擊的風險，駁斥加劇區域緊張的看法。

事實上，前日本防衛大臣中谷元早於今年1月即透露，東京希望在與那國島部署「03式中程地空導彈」（Chu-SAM）。美國陸軍資料顯示，該型導彈於2003年服役，射程約48公里，可由配備主動電子掃描陣列雷達的發射車發射。一套系統包括指揮中心、雷達車、發射車與裝填車，每輛發射車可搭載6枚最高時速達2.5馬赫的導彈，能同時追蹤多達100個目標並攻擊12個目標。

11月23日，日本防衛大臣小泉進次郎視察位於沖繩縣與那國島的自衛隊駐軍。（X@shinjirokoiz）

《戰區》分析指出，以射程來看，部署在與那國島的03式導彈幾乎能覆蓋與那國島至台灣東海岸中間區域，而若台海爆發衝突，中方航空資產可能會飛越相關空域。除03式之外，日本也擁有美製「愛國者」防空系統，外界研判與那國島部署可能只是第一步。

日本此舉已引發北京強烈反彈。外交部發言人毛寧本周表示，日本在靠近台灣的西南諸島部署進攻性武器，是「刻意製造地區緊張，挑動軍事對立」，並強調與日本首相高市早苗的涉台錯誤言論連結，此一動向「極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕」。

與此同時，在中日關係緊繃之際，四川凌空天行公司亦公開一段影片，展示新型「馭空戟-1000」高超音速導彈模擬攻擊日本艦艇及其他目標的畫面。雖然影片發布的時機未明，但被視為中日軍事緊張升溫的另一例證。

至於美國對台政策方面，特朗普的立場依然撲朔迷離。他曾質疑台灣對美國的價值，但也暗示美方會維護台灣自由。特朗普已批准原由拜登政府提出的對台軍售，包括總額7億美元的「國家先進地對空導彈系統」（NASAMS）中程防空系統，以及追加3.3億美元的戰機零組件。

NASAMS防空系統。（荷蘭國防部）

此外，特朗普政府也授權美國海軍陸戰隊暫時進駐與那國島，設置FARP，以擴大直升機巡邏能力。海軍陸戰隊第462重型直升機中隊執行官凱利少校表示，從未有CH-53E重型直升機在日本這麼西南的位置降落，也從未在當地設置過FARP。這不僅驗證了第36海軍陸戰隊航空群能在指揮官指定的任何地點快速生成戰力，也大大推進了美日陸戰隊之間的關係。

《戰區》報道指出，與那國島因極近台灣，具備成為遠程武器前進部署地的潛力，可用於打擊中方艦艇或部署先進雷達追蹤動向。若日本選擇這條路，美軍陸戰隊作戰準則要求部隊在衝突前進駐中國的「武器接戰區」，顯示區域內更多島嶼可能逐步武裝化，而與那國島是其中最靠近台灣的一座。

美國陸軍可發射「戰斧」巡弋導彈及「標準6型」導彈的「提豐」導彈系統已部署至日本本州島東北部。《共同社》匿名消息人士去年透露，若台海出現戰事，美軍陸戰隊將攜「海馬斯」火箭系統緊急進駐日本西南諸島。雖未點名與那國島，但分析普遍認為該島是理想地點之一。