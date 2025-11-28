國家消防救援局：宏福苑大火是「自外向內」火災，逃生有兩大準則

11月26日，香港大埔宏福苑突發「五級火情」，28日（周五）下午，香港特區政府舉行發佈會：火災已造成128人遇難，79人受傷，失火原因調查時間預計需要三到四周。



國家消防救援局官方微信公眾號「中國消防」指出，香港大埔宏福苑居民樓屬於特殊的「自外向內」型火災，最大的特點為「每個房間都起火，建築內外均處於燃燒狀態」。面對此類火情逃生需遵循「不觀望立刻跑」和「不固守待援」兩條原則。



大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

「中國消防」指出，香港大埔宏福苑火災危險系數更大，逃生希望更渺茫，屬於「自外向內」型火情，相較於建築內部起火型火災大有不同。

「自外向內」型火災初期從外部開始燃燒，棚架和其他可燃材料包圍了整個大廈，起火後迅速蔓延，藉助風力，燃燒速度更快。隨着溫度升高，熱輻射增強，一定會從窗口、樓道等突破口進入建築內部，只要有窗子或對外的開口，都難以幸免，建築內各房間起火的概率會更大。宏福苑作為居民樓，家中有大量可燃物資，各個房間容易連片起火。

此外，高層建築多設置有防煙樓梯間，若防火門保持關閉，樓梯間可供人安全逃生。若防煙樓梯間外牆有窗口，容易被外牆的火突破，無法提供逃生通道。宏福苑全樓失火、7棟樓立體燃燒，很難有人在長時間的高溫和濃煙缺氧的環境中生還，消防員很難開展內攻救人行動。

中國消防指出，遇到這種火災，逃生避險一定要遵守兩條重要原則。一是「爭分奪秒，要觀察但不要觀望」：當發現火災時沿建築外部蔓延的，立刻逃離建築，不要因為覺得自己的位置暫時安全就選擇觀望。若是有2個以上的疏散樓梯，選擇火和煙較少的路線。

宏福苑火場陸續救出傷者，送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院等搶救。（黃學潤攝）

二是「不輕易嘗試等待救援」：面對室內起火，不建議大家冒險穿過煙氣逃生，待在原地用濕的物品堵住門縫，很大程度上可以等到救援。但大埔宏福苑這種火災，火會從窗口突破進入室內，房間難以防守煙火和毒氣，「能走則走」才是優先選項。立刻打開房門觀察逃生路線，綜合考慮自己所處樓層、煙氣濃度等因素，冷靜判斷儘快走人。若不具備逃生條件，還是要「固守待援」。

宏福苑火場陸續救出傷者，送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院等搶救。（黃學潤攝）

同時，「中國消防」提醒，居民朋友們家中可以常備防煙面罩，在發生火情時，防煙面罩可以保護口鼻免受煙氣侵害，解決了呼吸問題，逃生才有可能。