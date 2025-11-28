宏福苑大火｜內媒3D影片探討大埔火災為何如此嚴重？稱有三大原因

中國香港大埔宏福苑11月26日下午午2時51分發生「五級火情」（僅次於最高等級「災難級」）。香港官方最新消息，大火造成94人遇難，78人受傷。事件引發國際關注，內地媒體《紅星新聞》用近4分鐘影片3D還原香港大埔火災事故過程。



影片自21秒起用3D還原火災發生過程，並分析起火原因可能有三個：起火點為大型維修的高齡樓宇；早有「棚網阻燃」、「消防設施」、「工人抽煙」、「竹棚架」等隱患；兩處地方不尋常，或有刑案可能。



影片還原，11月26日下午14時51分，香港消防接報大埔宏福苑發生火情，樓宇外圍的棚架已經起火，並向大廈蔓延。15時02分，消防接到多個救助個案，升級為「三級火情」。因為火勢猛烈急需人手，15時34分升級為「四級火情」。由於求助個案持續，火勢依舊蔓延，18時左右，升級為「五級火情」。

18時左右，升級為「五級火情」（紅星新聞）

影片中透露，本次火災可能有三個原因導致。首先是「起火點是正在進行大火維修的高齡樓宇」。宏福苑群樓（共8座，每座31層，每層8戶）於1983年建成，已有42年樓齡，共居住着1984戶。該樓宇從去年7月開始維修，居民稱大樓外圍被裝修棚架包圍，外立面是泡沫板和竹子。

其次可能是早前隱患未及時處理。曾有居民質疑過棚網阻燃問題，勞工處處長回覆稱「竹棚架上不會進行熱工序，場地內有滅火設施」。同時，宏福苑的個別樓層需要加裝耐火物料、水泵等消防設施。也曾有居民多次看見工人在棚架內吸煙，無視「無煙政策」。竹棚架雖便宜好用，但助長火勢蔓延也是讓人觸目驚心。

最後官方反應，香港保安局局長鄧炳強表示，大廈的外牆物料着火後蔓延程度過快，未受波及的大廈玻璃窗貼有發泡膠板，兩處地方都不尋常，不排除刑事案件可能。公司負責人存在嚴重瀆職，警方拘捕了2名董事和1名工程顧問。

關於高層着火如何逃生，影片演示，進入能防煙的房間是安全選擇，需牢記3個核心步驟。選對避難空間（遠離起火點，帶窗戶房間）；做好防煙防護（用濕衣物堵死房間縫隙）；正確求救（及時撥打火警，在窗邊掛鮮艷衣服呼救）。