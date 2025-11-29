中國遊客拒赴日　俄羅斯推免簽成新寵　搜索預訂量激增400%

中日關係緊張，不少原本打算赴日本的中國遊客紛紛退票，並轉向其他周邊國家，引發日本旅遊業集體焦慮。同時，近日赴俄羅斯的航班量暴漲，俄羅斯取代日本成中國遊客新寵。據市場研究人員稱，部分指標顯示，中國遊客對俄羅斯的搜索和預訂量激增高達400%。



雖然赴日需求收縮，但仍有極大的消費潛力亟需釋放。目前，中國遊客正轉向泰國、新加坡、馬爾代夫等亞洲其他國家。

其中，正值雪季的俄羅斯遠東地區，成為今冬中國遊客的優先選項之一。報道稱，多家旅遊公司的俄羅斯旅遊產品預訂量於近期大幅上升。據航旅縱橫的數據顯示，截至2025年11月19日，2026年1月1日—1月3日國內前往俄羅斯的機票預訂量同比增長約32%。主要航線集中在廣州白雲機場、北京首都機場、上海浦東機場等樞紐機場，目的地以莫斯科謝列梅捷沃機場為主。

新加坡市場調研機構華凱營銷公司的數據顯示，在截至2025年11月24日的兩周內，中國遊客預訂俄羅斯12月酒店的數量較去年同期增長超過50%。眾信旅遊市場公關部經理李夢然向內媒透露，儘管目前不是俄羅斯常規旅遊季節，但摩爾曼斯克的極光之旅依然受到中國遊客的青睞。李又指，對中國遊客免簽後，俄羅斯的市場競爭力將會持續加強，並有望吸引更多年齡跨度的中國遊客。屆時公司將著重開發俄羅斯極光、冰雪等特色旅遊線路和產品。

圖為2025年9月3日，普京在天津出席上合組織峰會以及在北京出席抗戰勝利80周年活動後總結訪華成果。（Reuters）

據塔斯社、《莫斯科時報》等俄媒11月18日報道，俄羅斯總統普京表示，針對訪問俄羅斯的中國公民，相關免簽措施將在近期生效，這將在經濟和人文領域產生重大影響，成為推動兩國關係發展的「爆炸性」動力。

去哪兒旅行的數據顯示，自普京宣布俄羅斯對華免簽即將生效後，中國至聖彼得堡航線的搜索量迅速攀升。其中，武漢出發航班搜索量周環比增長14倍，天津增長5倍，烏魯木齊增長4.5倍；上海至聖彼得堡航線的搜索量在一小時內增長2倍，周環比增長3倍。數據還顯示，2025年以來，俄羅斯是熱度增速最快的中國出境遊目的地之一。截至11月19日，今年俄羅斯酒店預訂量同比去年增長了43%。

有不具名的出境遊資深研究人士表示，近期俄羅斯成為替代日本的旅遊目的地是自然而然的趨勢，而免簽政策的實施將進一步強化這一替代效應。未來不僅是俄羅斯，如果其他國家能夠在目的地形象塑造、旅遊產品供給和航班配套等方面取得突破，它們同樣有望成為日本旅遊的替代選擇。