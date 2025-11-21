俄羅斯再批高市早苗涉台言論　願與中方在領土完整問題相互支持

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）11月20日再次譴責日本首相高市早苗近期發表「台灣有事」的言論，稱日本至今仍不反省自身錯誤。她強調，俄羅斯作為中國真正的朋友和可靠夥伴，願繼續與中方在主權和領土完整問題上堅定相互支持。



新華社報道，扎哈羅娃20日在例行記者會上批評指 ，日方不僅不反省其近期發表的錯誤言論，而且事過80年後仍拒不承認第二次世界大戰的結果。

2025年11月11日，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II，不在圖中）與日本首相高市早苗，在東京首相官邸共進工作晚宴前合影。（Reuters）

扎哈羅娃稱，一些國家一邊高調宣稱堅持一個中國原則，一邊又不斷加劇台海緊張局勢，阻礙中國和平統一，並聲稱相關國家向台灣提供武器，加強與台灣的軍事和政治聯繫，煽動分裂主義情緒，把台灣問題視為對中國施壓和進行地緣政治遏制的工具。

扎哈羅娃強調，俄羅斯在台灣問題上的原則立場始終如一，強烈譴責一些國家在台灣問題上的虛偽立場，並重申台灣是中國不可分割的一部份，反對以任何形式謀求「台獨」。

2025年10月22日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在莫斯科出席記者會。（Reuters）

扎哈羅娃此前接受專訪時表示，高市早苗早前發表的涉台言論非常危險，日本應深刻反省歷史、汲取二戰教訓。