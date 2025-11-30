全國流感陽性率接近45%　發病人群青少年為主　12月將迎感染高峰

11月27日，中國疾病預防控制中心發佈的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》顯示，在全國門急診流感樣病例中，流感陽性率接近45%，整體進入中流行水平，部分省份已達高流行水平。



《人民日報》報道，首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾介紹，當前南北方流感活動均處於快速上升階段，按照這一上升速度，預計部分省份將在12月中上旬迎來流感高峰期，絕大部分省份的流感高峰期則會出現在12月下旬；到次年1月初，全國流感活動可能將進入下降階段。

哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本病原體核酸檢測陽性率每周變化趨勢。《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》圖

針對本輪流感的特點，李侗曾介紹，本輪流感主要以甲型H322流行為主，在症狀表現、嚴重程度以及檢測、治療等方面，呈現出三個特點。

一是目前發病人群以青少年為主。此次發佈的報告顯示，目前學校聚集性疫情報告進一步增多，5～14歲病例組檢測陽性率明顯高於其他年齡組。李侗曾表示，兒童群體對流感的免疫力相對較低，教室等場所人員密度大，再加上冬季戶外活動減少，更容易發生聚集性傳播。

示意圖。（CFP）

二是發病人群正逐步從中小學生向大學生、上班族蔓延，最終或波及中老年人。李侗曾強調，尤其是社交活動較少的老年群體，可能會在流感高峰後期被家裏已經中招的年輕人傳染。

三是目前可選擇的抗流感藥物種類豐富。李侗曾介紹，除奧司他韋、馬巴洛沙韋外，今年還新增了適合5～12歲兒童的馬巴洛沙韋干混懸劑。

在日常預防方面，李侗曾指出，傳統的防護措施依然有效，如佩戴口罩、勤洗手、保持室內通風、減少前往人員密集的公共場所等，這些簡單的舉措就能在很大程度上減少病毒的傳播與個人感染幾率，建議將其作為日常習慣堅持下去。