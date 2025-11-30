宏福苑火災｜國家金融監管總局：保險機構要應賠盡賠、能賠快賠

大埔宏福苑五級火災釀嚴重死傷，國家金融監督管理總局辦公廳29日發布《關於銀行業保險業做好香港大埔火災金融保障服務有關工作的通知》（以下簡稱《通知》）。



《通知》要求，各相關金融監管局，各相關政策性銀行、大型銀行、股份制銀行，各相關保險公司，要提高政治站位，增強大局意識和責任意識；高效查勘理賠，做好保險保障服務；加強金融信貸支持，積極助力受災重建；開闢綠色通道，提供安全便捷金融服務；強化統籌協調，形成有效合力。



《通知》要求，各相關保險機構要認真開展業務排查，要按照「應賠盡賠、能賠快賠、合理預賠」原則，簡化手續，優化流程，體現保險溫度和理賠速度，及時為受災客戶辦理理賠等手續，幫助受災居民恢復生產生活。太平保險集團要加強統籌協調，指導相關子公司發揮直保和再保險等牽頭機構作用，提升保險保障服務。

《通知》明確，在港中資銀行要加大金融服務力度，幫助受影響客戶渡過難關。結合受影響客戶的實際情況，酌情提供延遲還款等安排。相關銀行機構要大力支持災後恢復重建，滿足防火救災、生產運輸、民生保障等企業信貸需求，依法合規高效辦理信貸審批。

《通知》指出，在港中資銀行、保險公司要結合實際情況，採取開闢綠色通道、簡化業務程序等方式快速啟動應急措施，及時滿足受災居民的應急支取、銀行卡折補發、保險理賠等金融需求。

《通知》要求，廣東和深圳金融監管局要指導轄區銀行保險機構發揮就近優勢，及時調配資源，協同提升救災保障服務質效。