宏福苑火災｜吉林義工憶支援到凌晨：老人領完物資後發呆　很心痛

11月26日，香港大埔區宏福苑發生嚴重火災，至今造成至少128人死亡，全港哀悼。多名市民皆到現場參與救援，既有本地，也有外地人，當中包括來自吉林長春的辛先生。



火災發生後，大埔民政事務處迅速啟用廣福社區會堂和東昌街社區會堂等地作為臨時安置點，為受影響的市民提供服務。眾多義工團體也主動前來支援，為災民提供幫助。

29日，內媒《極目新聞》聯繫上在廣福村協助的義工辛先生，他透露自己半年前來港創業，火災發生後的次日中午他便抵達安置點協助救援工作。他表示：「們公司規模不大，目前階段就先幫忙救災，工作等忙完這陣子再說。」

辛先生來自吉林長春，現年28歲，自到香港以來便加入了香港吉林社團總會的義工隊。在災後，他和其他義工一起在安置點搬運和分發物資，並確保災民能獲得食品、生活用品等必需品。辛先生提到，當他27日中午到達安置點時，一直忙到次日凌晨兩點才結束工作，因為太晚而無法搭車，只好借宿在附近一名居民義工的家中。

他感慨火災的無情，讓許多市民失去家園和親人，作為同胞，他們應該竭尽所能為受災者提供幫助。在安置點，受災市民的情緒普遍低落，辛先生表示會陪伴他們渡過艱難時刻。「有些老人在領完物資後就找個地方坐在那裏，發呆的眼神讓人看著特別心痛。」

另一位義工宋女士也在安置點幫忙分發衣物，她在火災的次日便來到安置點，並對火災的無情感到心痛，「我就是作為一位母親，新港人的一份子，希望盡些力」。