習近平：網絡亂象污染社會風氣　要敢於亮劍切斷利益鏈和產業鏈

據新華社報道，中共中央政治局11月28日就加強網絡生態治理進行第二十三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，網絡生態治理是網絡強國建設的重要任務，事關國家發展和安全，事關人民群眾切身利益。要健全網絡生態治理長效機制，著力提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，持續營造風清氣正的網絡空間。



習近平指出，源清則流清，要堅持以正面聲音、主流價值、時代新風塑造網絡空間，使互聯網成為思想引領、道德培育、文化傳承的重要陣地。要深化黨的創新理論網上宣傳，大力弘揚社會主義核心價值觀，推出更多有內涵、有溫度、有影響的網絡作品。主流媒體要發揮網絡優質內容供給的示範引領作用。

習近平強調，網絡生態治理是一項系統工程，要充分調動各方力量，綜合運用教育、行政、法治等多種手段。要完善網上思想道德教育分眾化、精準化實施機制，培育自尊自信、理性平和、積極向上的網絡社會心態。要採取政策指導、行政許可等舉措，推動行政監管與行業自律相銜接。要統籌推進網絡領域立法執法司法普法。

「網絡亂象污染社會風氣」

習近平指出，網絡亂象污染社會風氣，侵犯群眾利益，要敢於亮劍、堅決打擊，切斷利益鏈和產業鏈，剷除其滋生的土壤和條件。要結合打擊網絡亂象，深入查找網絡生態治理的薄弱環節，採取針對性措施固根基、補短板。

習近平強調，當前人工智能、大數據等新技術新應用不斷湧現，給網絡生態治理帶來挑戰，也提供新的支持條件。要鼓勵網信領域新技術發展，促進研發成果轉化和應用場景落地。要完善分級分類的安全監管機制，築牢網絡安全和數據安全防線。