習近平：全面依法治國總體格局基本形成

據新華社周二（18日）消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日對全面依法治國工作作出重要指示指出，十八大以來，黨中央把全面依法治國納入「四個全面」戰略布局予以有力推進，全面依法治國總體格局基本形成，中國特色社會主義法治體系不斷完善，中國特色社會主義法治道路越走越寬廣。



習近平強調，新征程上，要全面貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，聚焦建設更加完善的中國特色社會主義法治體系、建設更高水平的社會主義法治國家，更加注重法治與改革、發展、穩定相協同，更加注重保障和促進社會公平正義，全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，全面推進國家各方面工作法治化，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力法治保障。

習近平強調，各級黨委（黨組）要擔負主體責任，抓好法治領域重大部署、重要任務、重點工作落實。法治工作部門要認真履職盡責、主動擔當作為，各部門各領域要嚴格依法辦事，合力開創法治中國建設新局面。

中央全面依法治國工作會議11月17日至18日在京召開。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際出席會議並講話，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議並傳達習近平重要指示。

趙樂際在講話中指出，習近平總書記重要指示高屋建瓴、思想深邃，具有很強的政治性、思想性、指導性，為新征程上推進全面依法治國指明了前進方向，要深入學習領會、堅決貫徹落實。

趙樂際強調，習近平法治思想是新時代全面依法治國必須長期堅持的指導思想。全面依法治國的歷史性成就，充分彰顯了習近平法治思想的真理力量和實踐偉力。要深化習近平法治思想的學習宣傳、教育培訓、研究闡釋，抓好貫徹落實，把學習成果體現到法治建設實踐中。

趙樂際指出，要堅持和加強黨對全面依法治國的領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，確保黨的領導貫徹到全面依法治國全過程和各方面。

趙樂際強調，要圍繞貫徹落實黨的二十屆四中全會戰略部署，守正創新、穩中求進做好全面依法治國各項工作，以法治鞏固和彰顯制度優勢，為高質量發展提供法治保障，依法保障人民權益、增進民生福祉，保障和促進社會公平正義，維護國家安全和社會穩定，加強涉外法治體系和能力建設，為確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展提供堅實法治保障。

趙樂際指出，要建設更加完善的中國特色社會主義法治體系，加快形成完備的法律規範體系，著力推進法治政府建設，全面推進公正司法，深入推進法治社會建設，深化法治工作隊伍建設和法治人才培養，為建設更高水平的社會主義法治國家夯實基礎。

中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清在總結講話中表示，習近平總書記的重要指示進一步明確了全面依法治國的戰略性、全局性、方向性問題，深化了對社會主義法治建設的規律性認識，為新征程上推進全面依法治國指明了前進方向。要深入學習貫徹習近平法治思想，深入學習貫徹會議精神，統籌推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，加強法律監督，合力開創法治中國建設新局面。