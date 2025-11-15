習近平《求是》刊文：因地制宜發展新質生產力

11月16日出版的第22期《求是》雜誌將發表中共總書記、國家主席習近平的文章《因地制宜發展新質生產力》。



文章強調，新質生產力是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標志，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。

文章指出，科技創新和產業創新，是發展新質生產力的基本路徑。科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。抓科技創新，要着眼建設現代化產業體系，既多出科技成果，又把科技成果轉化為實實在在的生產力。抓產業創新，要守牢實體經濟這個根基，堅持推動傳統產業改造升級和開辟戰略性新興產業、未來產業新賽道並重。抓科技創新和產業創新融合，要搭建平台、健全體制機制，強化企業創新主體地位，讓創新鏈和產業鏈無縫對接。

文章指出，要堅決破除影響和制約高質量發展的體制機制弊端，完善與新質生產力更相適應的生產關係。加強新領域新賽道制度供給，促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚。完善國家創新體系，激發各類創新主體活力，在加強基礎研究、提高原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術、前沿技術上抓緊攻關。打通影響和制約全面創新的卡點堵點，統籌推進教育科技人才一體發展，築牢新質生產力發展的基礎性、戰略性支撐。

文章強調，「十五五」時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基，加快建設現代化產業體系。各地要堅持從實際出發，根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，加快推動作為經濟增長和就業收入基本依托的傳統產業改造升級，推動新舊發展動能平穩接續轉換。