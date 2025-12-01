神二十返回艙玻璃被毫米級碎片撞裂　飛船將以「無人模式」回地球

11月5日，神舟二十號載人飛船疑遭空間微小碎片撞擊。11月30日，《央視新聞》揭秘神舟二十號返回艙受損相關細節，多位專家研判後，一致認為設計沒有問題，初步判斷「空間碎片的尺寸不到一毫米，但速度太快了。」



此前，神舟二十號太空人乘組在計畫返回前一天進行例行檢查時發現，返回艙舷窗邊緣出現裂紋，在經過地面多位專家的研判後，任務總指揮部做出了推遲神舟二十號返回任務的決定。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

《央視新聞》介紹，事故發生後，載人飛船系統總設計師賈世錦第一時間收到現場照片，發現玻璃上「有一個三角形的痕跡，尺寸並不是很大」。同時，十多個玻璃行業專家對損傷情況進行研判，認為肯定出現了裂紋，且有貫穿性的裂紋。

經過對飛船舷窗的研製生產過程，包括試驗數據、照片等的仔細復核，證明艙窗設計沒有問題。初步判斷空間碎片的尺寸不到一毫米，但速度太快了。

載人飛船系統總設計師賈世錦。（央視新聞）

載人飛船系統總設計師賈世錦表示，「在地面做試驗，曾經想模擬這個玻璃出現了裂紋，一般的工具都砸不出來，得上錘子才行。」

據介紹，神舟飛船的舷窗是由三層玻璃組成的：最外層防熱窗負責抵禦再入大氣層時的高溫燒蝕；中間層承壓窗和內層防護窗，共同保證艙內氣密性並防護空間碎片。

（央視新聞）

2025年11月10日，工程正式啟動應急預案和措施，決定神舟二十號太空人搭乘神舟二十一號飛船返回，同時啟動神舟二十二號16天應急發射任務。

神舟二十一號乘組將會利用出艙活動的時機，再次檢查評估神舟二十號飛船前窗受損的情況。根據評估情況，維修可能會有兩種方式，一是在艙外使用新型複合材料對外層玻璃進行修復試驗，二是從艙內實施結構加固與密封處理。

神舟二十一號、二十號乘組太空會師。在過往的6次太空會師裏，兩個航天員乘組一般會共同生活5天，而這次神舟二十號延遲返回，刷新了6名航天員同時在軌的記錄。

中國載人航天工程辦公室主任助理工程新聞發言人季啟明稱，神舟二十號將以「無人模式」自主返回地球，飛船返回的過程中，研究人員會拿到最真實的試驗數據，科研價值不可估量。