濱崎步上海演唱會臨時遭取消　胡錫進批：對中方損失或超過日方

日本歌手濱崎步原定11月29日（周六）於上海舉行演唱會，但就在周五上午收到緊急通知，要求中止公演，引發關注。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，暫停中日演藝交流，需要確保絕大部分壓力都指向日本方面，儘量減少對中方的反作用力，但這次臨時中止濱崎步演唱會事件對中方的損失已經可能超過對日方的損失。



濱崎步在其IG上傳無人演唱會演出的照片：

胡錫進稱，這一次的對日制裁是長期的，中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且務盡減少中國機構和公眾的連帶損失。這將有助於擴大中國社會對這場鬥爭的支持面，維護鬥爭的可持續性。所以對日制裁既是洪流，也是需要所有加入機構精準把握的具體工作。

胡錫進指，這次濱崎步上海演唱會在「最後時刻」被取消，中國演出公司違約和前期準備的投入都會產生代價，上海市和交通部門的相關消費也減少，部分從外地已經提前趕到上海的觀眾撲空，還有大量已經購票的人，特別是準備從外地去上海的人被打亂周末計劃。這些合在一起都是中方的損失。

胡錫進形容，這種情況對中方的損失已經可能超過對日方的損失，反問「那麼是否可以作為特例將它放行呢？」

「可以說想怎麼打它就怎麼打它」

胡錫進稱，關鍵在於中日這場鬥爭的長期性，而且中方又絕對處於高處，有選擇制裁手段，讓絕大部分疼痛都發生在日本的能力。這場鬥爭與中美旗鼓相當的貿易戰有很大不同，那場貿易戰是美國發動的，中國必須絕地反擊，有些情況下中方損失大，也得認了。而這次制裁日本，中方佔盡主動性，可以說想怎麼打它就怎麼打它。我們擁有足夠多的可能性讓高市早苗政府一刀一刀被割，我方儘量少陪或者不陪著他們痛，直到高市政府做出公開、決定性的妥協。