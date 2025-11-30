大槻真希上海演唱遭趕下台　胡錫進批不尊重：制裁不缺這5分鐘

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，中日關係持續緊張。日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，另一位日本歌手大槻真希28日在上海演唱期間，音樂被當場中止，她的錯愕表情被歌迷拍下，引發爭議。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文批評做法對於大槻真希不尊重，又指「什麼樣的政策執行都要對當時的具體情景審時度勢」。



胡錫進稱，很多人認為，我們的對日制裁不缺這5分鐘，不在於多一首還是少一首日語歌曲的表演。演員唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台，這首先讓人感覺是對演員個人的不尊重，過了。這樣做很容易給外界攻擊我們的對日制裁提供口實。胡錫進稱，他同意這一種觀點。

胡錫進稱，什麼樣的政策執行都要對當時的具體情景審時度勢，一個日本演員正在台上獻唱，只要歌的內容沒有大問題，讓她把歌唱完，然後停止她接下來的演出，這是政策執行應有的開明空間。唱到一半，關燈讓演員下台，當場取消演出，場面過於刺激，很容易產生治理預期之外的感受，應當避免。

胡錫進稱，上海作為中國最開放、繁榮的城市，我願意相信，上述情景只是一個孤例，它在上海不具有代表性。希望這種情況之後不再發生，也希望全國其他地方能夠避免類似過激表現的發生。

據早前報道，上海萬代南夢宮嘉年華首日（28日）邀來大槻真希演出，她一上台還熱情問候「你好嗎？」，接著她唱到《One Piece》片尾曲《memories》時，音樂突然中斷，舞台畫面也暫停，大槻真希一臉錯愕一開始還喊了一聲「哇」以化解尷尬，隨即有工作人員上台拿走她的咪高峰，和她交談幾句後，便帶她離開現場，觀眾也十分驚訝。大槻真希錯愕的表情也被拍下，引發中日網民熱議。

事後，大槻真希轉發經紀公司說明，表示該場演出因「不可抗力因素」被迫中止。主辦單位也透過微博聲明，表示已取消原訂29日、30日的後續舞台演出。

大槻真希轉發經紀公司說明，表示該場演出因「不可抗力因素」被迫中止。

天后濱崎步原定在上海舉行個人演唱會

據了解，大槻真希並非孤例。日本天后濱崎步原定在上海舉行個人演唱會，也在前一日突然遭通知取消。她在社交平台上向粉絲致歉，並表示當天已有約200名工作人員完成舞台搭建，但最終只能拆台中止演出，令她與許多期待的粉絲感到震撼與失望。