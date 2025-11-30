大連再次展出「明諭琉球國王敕」　原館長：揭示琉球曾為中國藩屬

《新華社》報道，大連旅順博物館近日再次展出的「明諭琉球國王敕」引起各方關注。長期從事相關研究的旅順博物館原副館長韓行方認為，這道敕諭揭示了琉球曾是中國藩屬的重要史實，也為研究琉球歷史和日本對其侵略史提供了重要印證。



這次展出的「明諭琉球國王敕」為仿製品，原件存放於旅順博物館庫房。敕諭落款為明崇禎二年（公元1629年），為黃色紙本，四周有金色雲龍花紋，鈐有「廣運之寶」朱文方印，行文採用工整的楷書。

「明諭琉球國王敕」原件（資料照片/新華社)

敕諭內容包括「皇帝敕諭琉球國王世子尚豐，得奏，爾父王尚寧，於泰昌元年九月十九日薨逝，爾為世子理宜承襲，特遣戶科右給事中杜三策、行人司司正楊掄，封爾為琉球國中山王，嗣理國政，並賜爾及妃冠服彩幣等物。……」其後，敕諭詳細開列了所頒賜的物品及數量。

韓行方曾詳細研究這一文物，其指出，敕諭中提到的「中遭鄰侮」，指明萬曆四十年（公元1612年）日本出兵三千入侵琉球，尚寧王被俘一事。此事在《明史》中也有記載：「琉球外禦強鄰，內修貢不絕。四十年，日本果以勁兵三千入其國，擄其王，遷其宗器，大掠而去。」然而，「已而其王歸釋，復遣使修貢……四十四年，日本有取雞籠山之謀，其地名台灣，密邇福建，尚寧遣使以聞，詔海上警備……」

在那霸處處都是充滿歷史研究價值的古蹟。當中象徵琉球王國的首里城更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

首里城是沖繩歷史文化的象徵，首里城的歷史就是琉球王國本身的歷史。（Japan Up Close網站）

據韓行方考證，明王朝冊封琉球共計15次，崇禎年間的冊封是最後一次。清順治十一年（公元1654年），琉球國王尚質遣臣進京，送回「舊詔二道、敕諭一道、鍍金銀印一顆」，並請頒敕新印。由此，這道明崇禎年間發出的敕諭輾轉歸來。此後，清王朝基本沿用明制，繼續對琉球的冊封。

大連旅順博物館曾發文介紹，「明諭琉球國王敕」能夠明確反映中國與琉球國的宗藩關係。包括這件文物在內的珍貴明清檔案，在清末至民國時期的動盪中經搶救，得以保留，並經過整理留存至今。2017年7月至9月，旅順博物館建館一百周年時，該文物曾展出。