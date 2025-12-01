宏福苑大火｜蘇炳添以廣東話拍片為香港打氣：我哋嘅心始終在一起

大埔宏福苑五級火釀成重大傷亡，大批居民痛失家園。內地社會各界紛表關注，「亞洲飛人」蘇炳添12月1日以廣東話拍片向香港各界傳遞支持，向受災民眾致以慰問，向前線救援人員致敬。



蘇炳添12月1日以廣東話拍片向香港各界傳遞支持。（影片截圖）

蘇炳添12月1日以廣東話拍片向香港各界傳遞支持。（影片截圖）

蘇炳添在全運會上演告別戰。（全運會）

蘇炳添表示，這幾日，他一直都在關注大埔宏福苑火災的消息，每一個傷亡數字都牽動着大家的心。消防救援人員全力以赴，社會各界攜手支援、守望相助，香港同胞的堅韌與頑強，在困境中凝聚前行的力量。

蘇炳添表示，嶺南木棉與紫荊花，從來同聲同氣、血脈相連。願逝者安息，傷者早日康復。衷心祝願香港同胞能盡快走出陰霾，重拾生活秩序，重建美好家園。我們的心始終與你們在一起！

奧運跳水冠軍全紅嬋透過影片，向受大埔宏福苑五級火影響的民眾打氣。（網上圖片）

此外，包括奧運跳水冠軍全紅嬋等多名知名廣東運動員，近日也向受災居民表達深切慰問。

全紅嬋透過影片表示，「香港的朋友們，大家好！我是跳水選手全紅嬋。這幾天看到香港火災的新聞，我心裡特別難過，也特別牽掛你們。我知道現在一定是很難捱的時刻，但請一定不要害怕、不要放棄，就像我在訓練時遇到困難一樣，只要堅持住、不退縮，就一定能跨過這個坎！祝福你們往後的每一天都平平安安、順順利利！我們一直和你們在一起！香港加油，你們真的很棒！」

謝思埸：全國人民都在為你們牽掛

另一名奧運跳水冠軍謝思埸，亦向救援人員致敬，以及向受災同胞表達慰問。他表示，「這幾天看到大埔宏福苑大火的消息，心裡一直沉甸甸的。首先想向逆行而上的救援人員致以最崇高的敬意，同時也想向受災的同胞表達最真切的慰問。這些年在賽場上拼搏，我深深明白，越是艱難的時候，就越需要團結的力量和堅定的信念。現在，全國人民都在為你們牽掛，大家也會盡己所能提供支持，這份守望相助的溫暖，就是你們最堅實的後盾。請相信困難只是暫時的，只要一步一腳印往前走，就沒有跨不過的難關。香港加油！我們一直與你們同在！」

其他為受災民眾打氣的，還有去年在巴黎奧運奪得雙人花樣游泳（韻律泳）金牌的孖生姊妹王柳懿和王芊懿，全運會女子100米跨欄冠軍劉景揚等運動員。

王柳懿、王芊懿：早已把香港當成了第二故鄉

王柳懿、王芊懿表示，「這段時間，大埔宏福苑大火的消息一直讓我們揪心不已，時時刻刻牽掛著受災的每一位同胞。我們如今在香港求學，早已把香港當成了第二故鄉，這座城市的冷暖與同胞的安危，我們感同身受。許多受災同胞現在正身處困境，但請相信，你們不是獨自面對。特區政府的強力部署、救援人員的日夜守護、全國人民的牽引支持，還有鄰裡間的彼此扶持，都會成為照亮前路的光。願你們早日走出困境，生活重回正軌，往後的日子始終有溫暖相伴。香港加油，我們與你們並肩同行！」

劉景揚稱，「粵港同心，守望相助。大埔宏福苑大火的消息傳來，我們始終牽掛著受災的每一位同胞。在此謹向所有逆行出征、守護生命的救援人員致以最崇高的敬意，你們的勇敢與堅守令人動容！身為常年在賽道上拼搏的運動員，我深知每一次跨越障礙、突破自我，都離不開咬牙堅持的韌性與從不放棄的希望，此刻的你們，更要守住這份信念與力量。願逝者安息，生者堅強。相信只要心往一處想、勁往一處使，一切終將愈來愈好！香港加油，我們與你們同在！ 」

中國女籃前總教練、十五運會女籃成人組冠軍廣東女籃總教練鄭薇表示， 「相信大家和我一樣，這幾天一直持續關注香港大埔宏福苑重大火災的情況，十分痛心，十分牽掛。在此，我代表廣東女籃，並以我個人名義，向遇難同胞致以沉痛哀悼，向傷者和受災家庭送上深切慰問。籃球教會我們堅韌不屈，香港同胞在危難中展現的互助和團結意志，正與體育精神相通。願這份堅韌伴大家渡過難關，盼受災同胞早日恢復正常生活、重建家園。」