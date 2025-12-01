外交部：中方敦促日方以史為鑒、深刻反省　老老實實收回錯誤言論

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。



中國外交部發言人林劍12月1日表示，日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。中方敦促日方以史為鑒、深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。



日本首相高市早苗。（Reuters）

林劍說，日方對自身在台灣問題上的立場一再遮遮掩掩，含糊其辭，對明確將台灣歸還中國的《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》避而不談，對構成中日關係政治基礎的四個政治文件避而不談，對日本政府堅持一個中國的政治承諾避而不談，反覆以所謂「立場未變」敷衍搪塞，連完整重申日方立場都無法做到。

林劍說，12月1日是《開羅宣言》發表82周年。《開羅宣言》等一系列國際法律文件不僅明確了中國對台灣的主權，更是世界反法西斯戰爭的重大成果，構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務，也是戰後日本重獲國際社會接納的前提。現在日方隻字不提具有充分國際法效力的上述文件，卻一味引用一個把受日本殖民侵略最嚴重的亞洲鄰國特別是中國排斥在外的文件，這是對日本軍國主義侵略慘痛記憶的漠視，對世界反法西斯戰爭歷史真相的褻瀆，對聯合國權威和戰後國際秩序的公然挑戰。

林劍說，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏止軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事和「避而不談」的手法，讓世人遺忘，為自己「鬆綁」。這種伎倆欺騙不了世人。

林劍說：「歷史倒車開不得，和平底線碰不得。日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。我們敦促日方以史為鑒、深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。」