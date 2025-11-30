解放軍報：日方含糊其詞無法蒙混過關　絕不允許軍國主義死灰復燃

日本首相高市早苗此前發表涉台言論引發中國不滿，中日兩國矛盾急劇升級。內地官媒《人民日報》、《解放軍報》、《新華社》等多次發表評論文章回擊警告日本錯誤言論。11月30日，《解放軍報》再刊發文章《日方含糊其詞無法蒙混過關》。



文章指出，高市早苗在發表涉台言論後，在各方壓力之下，日方雖然口頭上表示「立場未變」，卻對具體內容語焉不詳；雖然擺出「願意對話」「試圖溝通」的姿態，卻絕口不提收回錯誤言論。在事實真相與國際正義面前，這種試圖含糊其詞蒙混過關的伎倆顯得尤為拙劣，只會使日本當局越線挑釁、挑戰戰後國際秩序、復活軍國主義的野心暴露無遺，只會遭到中國和國際社會的堅決阻擊。

2025年11月25日，日本首相高市早苗在東京官邸與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話後，向媒體發表演說。（Reuters）

而日本對其言論輕描淡寫地稱，對台「立場未變」「不再提及」也行不通。文章引述《中日聯合聲明》中的條款指出，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，日方承諾「繼續遵守日本在中日聯合聲明中表明的關於台灣問題的立場，重申中國只有一個」。日本政府在中日四個政治文件中就台灣問題做出的承諾都具有國際法效力，沒有任何模糊、曲解的空間。無論日本哪個黨派、哪個人執政，都必須堅持和恪守。

文章表示，高市上台後，叫囂以武力介入台海，公然侵害中國核心利益、嚴重傷害中國人民感情。若日方在台灣問題上的立場沒有改變，就應誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，坦坦蕩蕩公開承認台灣問題純屬中國內政，而不是像現在這樣輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，妄圖蒙混過關；或者以一句輕飄飄的「不再提及」淡化搪塞掩蓋高市早苗的嚴重錯誤言論。這種掩耳盜鈴、自說自話的做法，中方絕不接受。日方如果真心想發展中日戰略互惠關系，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關系，就應該恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上，而不是倒打一耙要求中方「保持克制」，給中方正當反制貼上「反應過度」標簽。

此外，日本還妄圖重走軍國主義老路，文章強調，以史為鑒，日本發動侵略戰爭，往往始於對「危機」的刻意製造和對「生存空間」的無限誇大。從1931年發動九一八事變，到1941年偷襲珍珠港，日本軍國主義一再將侵略包裝成「打破絕境」，單方面定性「存亡危機事態」，試圖將日本的安全防衛邊界強行劃到他國領土。高市如法炮制，本質上也是一場有預謀的「為了修憲而製造危機的政治縱火」，是在推動「預言的自我實現」。

文章再次重申，台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來幹涉。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。日本方面應該牢記：台灣是否有事，根本不是日本的事。借台灣生事，只會給日本找事！借「國際責任」開歷史倒車踐踏戰後國際秩序行不通。

文章引用《波茨坦公告》和日本「和平憲法」再正告日本，兩份文件是戰後日本重獲國際社會接納的前提，構成當代國際秩序的一部份，其有關規定是日本承擔的國際法義務。日本打著「積極和平主義」的旗號，以維護地區和平、承擔國際責任為借口，逐步架空「和平憲法」，突破「專守防衛」原則，加速擴張軍備，嚴重破壞戰後國際秩序，給亞太地區和平安寧帶來重大挑戰。中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，國際社會也絕不允許日本軍國主義死灰復燃。

文章最後強調，作為二戰戰敗國，日本理應深刻反思侵略歷史，嚴格遵守相關國際法和「和平憲法」的規定，堅持永不再戰，而不是背棄和平發展承諾，逆歷史潮流而動，尋找各種理由妄圖重走軍國主義老路。將別國領土視為本國「生存條件」的荒謬邏輯和行徑，中國人民不答應，中國軍隊不答應，全世界愛好和平的人們不答應，最終只會落個可恥的失敗下場。