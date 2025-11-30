中國駐日大使吳江浩：日本嚴重破壞國際法和國際關係基本準則

11月30日，《人民日報》刊發中國駐日本大使吳江浩署名文章《堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序（大使隨筆）》。文章稱，日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆。日方當前唯一正確做法，就是恪守自身數十年來反覆作出的政治承諾，停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。



2025年11月25日，日本首相高市早苗在東京官邸與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話後，向媒體發表演說。（Reuters）

駐日本大使吳江浩。（中華人民共和國駐日本國大使館）

吳江浩表示，80年前，中國人民抗日戰爭取得偉大勝利，日本簽署投降書，正式接受《開羅宣言》《波茨坦公告》等規定台灣歸還中國的國際法律文件，遭受日本殖民統治半個世紀的台灣重歸祖國懷抱，歷史正義終得昭彰。在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。

文章還稱，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。恪守一個中國原則，是日本必須嚴格履行的政治承諾和不容推卸的國際法義務。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

吳江浩表示，台灣問題是中國內政，一個中國原則是得到聯合國大會第2758號決議權威確認的國際普遍共識。以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容他人置喙。沒有任何國家會容忍他國領導人粗暴干涉本國內政，沒有任何國家會容忍他國領導人對本國發出武力威脅。今天的中國早已不是當年的中國，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力堅如磐石、不可阻擋。妄圖走歷史的回頭路，武力介入台海，將台灣從中國分裂出去，必將遭到迎頭痛擊。

《堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序（大使隨筆）》。（人民日報）

文章最後稱，日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆。日方當前唯一正確做法，就是恪守自身數十年來反覆作出的政治承諾，停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。