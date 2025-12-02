解放軍報批高市早苗：執意重蹈歷史覆轍　必遭徹底清算

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」後，中國關係陷入緊張，官媒多次發文批評。周二（2日），中共中央軍事委員會機關報《解放軍報》發文評論文章指出，高市早苗公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，且拒不撤回，公然挑釁戰後國際秩序，嚴重違背國際法和國際關系基本準則，對亞太地區安全與世界和平穩定構成嚴重威脅，其言行暴露出危險的軍事擴張傾向。



文章稱，現行《日本國憲法》於1947年施行，其第九條明確規定：「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄作為國家主權發動的戰爭、武力威脅或使用武力作為解決國際爭端的手段。為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」這部憲法也因此被稱為「和平憲法」，確立了戰後日本「專守防衛」原則，是日本對和平發展公開承諾的象徵。高市早苗的涉台錯誤言論，嚴重違背關於「禁止使用武力」的規定，徹底背叛了「放棄戰爭」的莊嚴承諾。這部「和平憲法」，本應是日本與侵略行徑徹底切割的懺悔書，如今卻正在被右翼政客試圖架空。

高市早苗的涉台錯誤言論無視中日關係中最敏感的歷史背景，肆意踐踏《開羅宣言》、《波茨坦公告》及聯合國大會第2758號決議所確立的關於台灣屬於中國的歷史和法理事實，將《聯合國憲章》中的「敵國條款」拋諸腦後。台灣自古以來就是中國的神聖領土，解決台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。若日方膽敢將高市早苗的挑釁言論付諸行動，必將觸發「敵國條款」的授權，必然招致堅決打擊。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

侵略是舉世公認的國際罪行，是非法使用武力的極端形式。聯合國大會《關於侵略定義的決議》明確，一個國家使用武力侵犯另一個國家的主權、領土完整或政治獨立屬於侵略，一個國家的武裝部隊侵入或攻擊另一國家的領土，以國家名義派遣武裝小隊、武裝團隊、非正規軍或僱傭兵對另一國家進行武力行為等，都屬於典型的侵略行徑。根據《聯合國憲章》第51條，聯合國任何會員國受武力攻擊時，在安理會採取必要辦法前，均有行使「自衛之自然權利」。如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

文章強調，歷史的教訓必須汲取。從甲午戰爭侵佔中國台灣及澎湖列島，到二戰期間對中國及東南亞多國發動野蠻侵略，日本軍國主義犯下的歷史罪責尚未得到徹底清算。如今高市早苗之流竟妄圖在台灣問題上玩火，這既是對14億中國人民捍衛國家統一鋼鐵意志的嚴重挑釁，也是對全人類和平底線的嚴重踐踏。如果日方一意孤行、執意重蹈歷史覆轍，必遭徹底清算。等待它的，必將是比80年前更為徹底的失敗。