16天應急發射　神舟二十二號航天員乘組將永遠空缺

11月5日，因在飛船舷窗上發現裂紋，神舟二十號返回任務被按下緊急暫停鍵，三名航天員最終於11月14日乘坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。11月25日，神舟二十二號飛船以無人狀態成功發射，這亦是中國航天第一次應急發射，他們如何克服重重困難，高效應對突發事件？



11月25日，神舟二十二號飛船在酒泉衛星發射中心發射升空。（微信公眾號＠中國載人航天）

據央視軍事報道，11月5日，神舟二十號返回任務被按下緊急暫停鍵。在計劃返回前一天對飛船返回艙的例行檢查中，神舟二十號航天員乘組發現舷窗的邊緣有一個局部的異常現象。

中國航天科技集團五院載人飛船系統總設計師賈世錦在航天員報告這一突發情況後的第一時間收到了現場照片。他表示，「有一個三角形的痕跡。尺寸並不是很大，我們第一眼看到下行的照片之後，感覺不太好判斷它是一種什麽東西，像是被一種漆什麽的粘在上面似的。」

按照指令，神舟二十號航天員在不同的角度，不同的光線情況下對異常位置進行拍照，同時利用空間站機械臂上的攝像機從艙外對舷窗進行輔助拍照。照片傳回地面，地面組織了國內十多個玻璃相關行業的專家對損傷情況進行研判。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

賈世錦說，「大家最終統一，肯定是出現了裂紋，而且有貫穿性的裂紋，整個玻璃從內表面到外表面已經貫穿了。」確認是裂紋後不到12個小時，任務總指揮部做出了神舟二十號返回任務推遲的決定。

11月10日，工程正式啟動應急預案和措施，決定神舟二十號航天員搭乘神舟二十一號飛船返回，同時啟動神舟二十二號16天應急發射任務。11月14日，神舟二十一號飛船返回艙成功着陸。11月25日，神舟二十二號飛船發射成功。神舟二十二號飛船為無人狀態，這次任務是中國載人航天工程第一次應急發射任務。

隨着神舟二十二號飛船返回艙艙門順利打開，一場持續20天、牽動無數人心弦的「太空應急大考」畫上了圓滿的句號。

11月25日中午12時11分，神舟二十二號飛船在酒泉衛星發射中心發射升空。（影片截圖）

那麼，至於神舟二十號飛船應如何處置？中國載人航天工程辦公室主任助理、工程新聞發言人季啟明介紹，神舟二十一號航天員在出艙活動期間，對神舟二十號舷窗裂紋的情況進行進一步檢查。最後神舟二十號會以不載人的狀態、無人的狀態返回地球，返回的過程也會拿到最真實的試驗數據，此數據對後續相關工作至關重要。

此外，隨着神舟二十二號應急發射，後續飛船的研製節奏已全面提速。原定明年三月出廠的神舟二十三號飛船，預計將提前兩個月完工；神舟二十四號飛船也瞄準明年夏季的出廠目標，全力推進。

但由於航天員乘組編號通常與所執行的飛船任務編號一致。下一個乘組將被命名為「神舟二十三號航天員乘組」，這意味「神舟二十二號航天員乘組」在序列中永遠空缺。