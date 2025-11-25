神舟二十二號太空船與太空站組合體完成自主快速交會對接

根據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十二號飛船入軌後順利完成狀態設置，於北京時間周二（11月25日）下午3時50分，成功對接於空間站天和前端口。交會完成後，神舟二十二號太空船將轉入組合體停靠段，後續將作為神舟二十一號航太員乘組的返回飛船。



11月25日中午12時11分，神舟二十二號飛船在酒泉衛星發射中心發射升空。（影片截圖）

新華社報道，目前，神舟二十一號太空人乘組在軌狀態良好，正依照計劃完成各項既定工作。神舟二十號太空船將繼續留軌進行相關試驗。

根據中國載人航太工程辦公室介紹，11月5日神舟二十號太空船因疑似遭空間微小碎片撞擊推遲返回後，任務總指揮部迅速啟動預案，工程全線從容應對、科學處置，廣大參研參試單位大力協同、攻堅克難，在20天時間裏，穩步高效完成風險分析評估、方案論證決策、人員物資調動、乘組換船返回、飛船應急發射等工作，為國際航太領域高效應對突發事件提供了成功範例。

報道指出，此次任務成功，充分彰顯了新型舉國體制優勢，深刻詮釋了中國載人航天「生命至上、安全第一」的理念，全面驗證了中國太空站任務「打一備一、滾動備份」策略的科學性可靠性，實行考核了工程全線快速反應、應急處置的能力。