內地2025年十大流行語公布　民進黨王世堅｢從從容容游刃有餘｣上榜

12月2日，上海文化出版集團旗下的《咬文嚼字》編輯部發布2025年內地十大流行語，其中「韌性」位居榜首，「蘇超」「賽博對賬」也高票入選；在兩岸三地引發關注的民進黨政客王世堅的金句「從從容容、遊刃有余，匆匆忙忙、連滾帶爬」亦位列其中，更因被改編成神曲《沒關係》，成為反應當下內地年輕人的迷因金句。



2025年十大流行語已由上海《咬文嚼字》評選發布，具體如下：



1. 韌性：本指物體受外力作用時，產生變形而不易折斷的性質，後也指頑強持久的精神、堅忍不拔的意志。作為流行語，它源自生態學術語，指「彈性」「恢覆力」或「抗逆力」，反映了人們在面對挑戰時的堅韌態度。



2. 具身智能：具有物理載體的智能體，與離身智能（如大語言模型）不同。具身智能（如人形機器人）通過物理身體與物理環境的動態交互自主學習與進化，實現感知、決策和行動一體化，體現了人工智能的新發展。



3. 蘇超：「江蘇省城市足球聯賽」的簡稱。該聯賽自揭幕以來迅速火爆出圈，成為中國業余足球聯賽的新標桿，吸引了眾多關注，並激發了多地舉辦類似賽事的熱情。



4. 賽博對賬：「賽博」是cyber一詞的音譯，意為與網絡有關；「對賬」則比喻雙方核對彼此的「生活賬本」（即個人經歷和見聞等），以消除信息差帶來的誤解和偏見。這一流行語為全球化背景下的信息交流與文化互動提供了新視角。



5. 數字遊民：指沒有固定辦公場所、利用現代信息技術遠程辦公、具備良好自我管理能力的人群。他們多從事創造性工作，在不同地區自由流動，打破了傳統職業的地理限制，追求工作與生活的動態平衡。



6. 谷子：英文單詞「goods」的音譯，本義為商品。在流行語中，它特指動漫、遊戲等二次元文化的衍生產品，如海報、卡片、掛件等，反映了二次元文化的繁榮。



7. 預製××：預製，義為「預先製作」。該詞廣為流行，與預製菜公共話題密切相關。人們開始用「預製」來比喻那些被標準化、流程化、去個性化生產打造出來的人和事物，如「預製人」等。



8. 活人感：指個人在社交媒體或日常生活中展現出的真實、生動的特質。在智能時代背景下，人們呼喚回歸真實、自然的生活狀態，對「活人感」的追求反映了這種集體渴望。



9. ××基礎，××不基礎：源自某穿搭博主的影片，後擴展為調侃日常生活的一個萬能句式。該句式通過「基礎」與「不基礎」的鮮明對比，形成幽默的反差效果，既能用於戲謔式讚美，也可用於幽默式調侃。



10. 從從容容、遊刃有余，匆匆忙忙、連滾帶爬：這一流行語源自台灣政客王世堅的批評言論，後經大陸音樂人改編成歌曲《沒出息》並走紅網絡。它用於調侃理想狀態與現實窘境的鮮明對比，反映了人們對生活狀態的關注與反思。



《咬文嚼字》主編黃安靖表示，編輯部沿襲一貫的「雙標準」原則，即堅持社會學和語言學評選標準。入選的流行語反應出這一年度的大事要事、社會熱點，都得到了社會的廣泛關注。

《咬文嚼字》編輯部認為，智能時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添了大批與人工智能相關的語詞，語言打上了明顯的智能時代的烙印，比如進入榜單的「具身智能」「活人感」等。且以「智能」為詞根的「智能設備」「智能駕駛」「智能家居」「智能產品」等，都說明人工智能在深刻改變這個世界的同時，也正在重塑人們的語言結構。

+ 1

此外，隨著產業結構優化、經濟轉型升級加快，就業方式也呈現出多元化態勢。漢語中隨之出現了大量與之匹配的新詞新語，比如進入榜單的「谷子（經濟）」「數字遊民」，還有進入備選條目的「豎店」（反映短劇的興起），以「經濟」為詞根的「低空經濟」「上門經濟」「悅己經濟」等等。

編輯部認為，語言是社會的產物和符號載體，社會生活在這一年度的發展變化，在語言中得到了相應體現。同樣的，語言亦反映出社會情緒，比如「××基礎，××不基礎 」「從從容容、遊刃有余，匆匆忙忙、連滾帶爬」「預製××」，以及進入備選條目的 「最棒的小羊」「高能量的一天」「絲瓜湯文學」「邪修」等，都從不同側面反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。普通民眾的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。