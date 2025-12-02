俄羅斯免簽中國遊客咨詢量翻番　旅行社：追極光比北歐便宜CP值高

俄羅斯總統普京簽署命令，自即日起至2026年9月14日（含）止，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。周二（2日），有旅行社工作人員表示，新政策公布後，遊客咨詢量翻番，又指年輕人喜歡出國追極光。有計劃前往俄羅斯自由行的中國人表示，免簽政策對自己來說最大的好處就是「省了400元（人民幣．下同）簽證費」。



2025年9月，中方試行俄羅斯公民來華免簽政策，為對等回應，當地時間12月1日，普京簽署命令，自即日起至2026年9月14日（含）止，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。去年，2024年中國赴俄旅遊突破84萬人次，同比增幅2093%。2025年上半年，中方數據顯示，中國赴俄遊客約31.78萬人次，同比增長5.3%，是俄羅斯第一大客源國。顯示兩國交流密切。

周二，內媒咨詢了多家旅行社。其中，華夏國際定制旅行社工作人員表示，免簽政策公布後，俄羅斯旅行的咨詢量由此前每日5至6人升至10人左右，不過實際訂單量暫未出現顯著變化。該工作人員介紹，免簽政策對個人遊客拉動作用更為突出。目前，旅行社的俄羅斯旅行產品報價尚未調整，最終價格將視航空票價變動而定。他又補充道，選擇俄羅斯旅遊的以年輕人為主，「主要是去追極光」。

近年俄羅斯西北城市摩爾曼斯克成為追極光熱點。（ig@ travel.living168）

歐洲出境遊專線相關負責人則透露，俄羅斯跟團遊價格區間在1萬至2萬元不等。出行門檻因免簽政策降低，令不少原本沒有出遊計劃的遊客萌生了旅行意願。此外，相比北歐其他國家，俄羅斯看極光的價格要低5000元至6000元，性價比優勢顯著。他還提到，近期咨詢量的增長，除免簽政策刺激外，也與11月至次年2月的極光爆發高峰期密切相關。

計劃2026年2月前往俄羅斯進行妁20天自由行的姜女士表示，自己今年8月就有該想法，她主要想去追極光、滑雪，且俄羅斯旅遊性價比挺高，花費更劃算。就俄羅斯對中國公民免簽的政策，她表示對其而言最大的好處就是「省了400元簽證費」。