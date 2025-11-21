54.3萬赴日機票取消　俄羅斯、泰國爭搶中國客源　航線搜索量狂飆

中日關係惡化，受當局接連發布赴日安全警示影響，中國遊客赴日旅遊熱情迅速降溫。據航空數據機構最新統計，僅11月15日至19日四天內，已有超過54.3萬張已預訂但尚未出發的赴日機票被取消，退票潮仍在持續。在此背景下，俄羅斯、泰國等國爭搶中國客源，相關航線搜索量最高飆升十多倍。



據《21世紀經濟報道》，11月19日，民航分析師李瀚明透露，11月15日時，未來已預訂未出發的赴日機票總量約155萬張；至11月17日已銳減至106萬張，兩天降幅達32%；截至11月19日進一步降至約90萬張，主要剩下商務及中轉等剛性需求旅客。11月16日當天退票量更是購票量的27倍，旅客安全顧慮已完全主導市場走向。

在警示發布後，國航、東航、南航率先推出赴日航班免費退改政策，隨後海航、深航、廈航、川航、春秋航空等十餘家執飛中日航線的航空公司相繼跟進。11月18日，國泰航空與春秋日本也加入靈活退改行列。

內地極目新聞11月17日報道，四川航空已取消2026年1月1日至2026年3月28日期間，成都往返札幌的航班。（網上圖片）

春秋航空部份赴日航班取消。（網上圖片）

航班管家與CADAS數據顯示，11月18日中日航線客座率預計環比上周下降12.3%，旅客量下降10.8%，當日航班取消率達13.4%，為近五日最高。多個航司已開始對中日航線減班，部分消費者反映國航飛往札幌等航線已被直接取消。

遼寧康輝國際旅行社總經理李曉春表示，已經取消11月和12月所有日本旅行團。他稱，赴日團向來是該社利潤最高、體量最大的板塊，此次雖獲客戶理解，但海外地接、酒店等硬性成本仍需旅行社自行承擔。她最擔憂元旦與春節黃金周出團安排，目前只能觀望。

據日本政府觀光局統計，截至今年10月，訪日觀光客最多來自中國。（南阿蘇鉄道官網）

四川熊貓優途國際旅行社副總經理楊麗娜則表示，好在近兩月屬傳統淡季，影響相對可控，部分客人已轉向東南亞或其他目的地。

日本市場遇冷之際，其他目的地正加速分流中國遊客。眾信旅遊集團媒介公關經理李夢然透露，近期東南亞旅遊產品咨詢量上漲約20%，印尼峇厘島、越南富國島、新加坡、馬來西亞等免簽度假地最受青睞。去哪兒數據顯示，11月15-16日周末，韓國首爾一舉成為中國出境機票搜索與預訂量雙料第一，取代日本成為最大贏家。

11月18日，泰國旅遊局更趁勢推出「泰國安心遊」項目，承諾全面升級CCTV監控、推廣微信支付寶支付、增配中文服務，並將針對中國遊客推出新年專屬優惠。

圖為曼谷大皇宮。（泰國觀光局）

俄羅斯則祭出「大招」。當地時間11月18日，總統普京宣布將很快對中國遊客實施免簽政策。消息發布後，赴俄機票搜索量瞬間暴漲，去哪兒數據顯示，北京至莫斯科航線一小時內搜索量猛增3.4倍，成都增長3.2倍；武漢至聖彼得堡航線搜索量更飆升14倍。航旅縱橫數據顯示，2026年元旦期間中國飛俄羅斯機票預訂量已同比增長約32%。截至11月19日，俄羅斯酒店預訂量同比增長43%。不過有旅行社分析認為，俄羅斯旅遊可能會吸引部分取消赴日行程的遊客，但由於冬季更多遊客傾向於前往溫暖地區，東南亞旅遊的熱度預計仍將更高。

俄羅斯莫斯科。（Wikimedia Commons）

據CADAS統計，今年1-10月，中日航線累計運送旅客1896.7萬人次，同比增長43.2%，已恢復至2019年同期的110.8%，遠超國際航線整體恢復速度，一度被譽為最賺錢的「黃金航線」。如今，這條航線卻在短時間內急劇降溫，後續元旦、春節旺季走勢仍充滿變數。