01獨家｜有望接棒孟凡利　深圳市長覃偉中將出任市委書記

自深圳市委書記孟凡利升任廣東省長以來，何人來接任內地改革開放最成功經濟特區的新任市委書記，便成為關注的焦點。目前有不同渠道訊息顯示，已經擔任深圳市長逾4年的覃偉中將出任深圳市委書記，成為這座城市的一把手。



深圳是內地政壇高地，多人在擔任深圳市委書記之後走上仕途更高的位置，比如王偉中、李鴻忠、張高麗，孟凡利等。現在孟凡利仍兼任深圳市委書記，但依據慣例，已經擔任新職的孟凡利將適時辭去原職，由新的人選來接替他。

深圳市市長覃偉中。（視覺中國）

目前有跡象顯示，深圳市長覃偉中有希望接任深圳市委書記，主要原因有兩個。第一，生於1971年的覃偉中，已經經歷充分的歷練，目前是二十屆中央候補委員。他領導的深圳市政府，最近4年在高技術產業領域的突破性發展令人矚目，深圳正在從「世界工廠」向「全球創新中心」轉型。

第二，他擔任過廣東省副省長，2021年便已經擔任深圳市長，在深圳主政超過4年，熟知深圳和廣東的現實情況。在內地政壇，市長升任書記是頗為常見的安排。

深圳市長覃偉中（中間）。(深圳新聞)

比如，現任黑龍江省委書記的許勤，2010年曾任深圳市長，後來升任深圳市委書記。再如，現任排名第一的全國人大常委會副委員長李鴻忠，2001年曾任廣東副省長，2003年出任深圳代市長，2004年去代轉正，2005年出任深圳市委書記。與深圳同為副省級城市的武漢，最近新公布的市委書記人選便是現任市長盛閲春。