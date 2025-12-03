《阿凡達3》中國首映紅地氈取消稱不可抗力　標題《火與燼》消失

荷里活知名導演占士金馬倫（占士金馬倫，James Cameron）執導的科幻電影《阿凡達3：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）日前在美國洛杉磯舉行全球首映活動，現場星光熠熠。



該片原定12月8日在海南三亞舉行的中國首映禮，2日臨時宣布以「不可抗力因素」取消三亞的紅地毯環節，並向已購紅地毯入場影迷致歉及安排退票，消息一出即引起內地網民關注，並登上微博文娛熱搜。許多人認為應與大埔宏福苑的火災有關，且有民眾發現原先片商多以《阿凡達：火與燼》宣傳該片，但副標題「火與燼」也被撤下。



據了解，在三亞舉辦的中國紅毯首映環節有售票，導演占士金馬倫將出席。但近日有購票網民突然收到紅毯活動取消的郵件通知，內容稱「因不可抗力因素，我們非常遺憾地通知您：原定於2025年12月8日（週一）於海南三亞紅樹林國際會議中心舉辦的《阿凡達3》中國首映禮紅毯環節決定取消。對於活動取消給您帶來的不便，我們深表歉意，敬請諒解。」

有微博博主提到，因為《阿凡達3》的敘事和視覺重點是火，洛杉磯首映禮上主角們也都在大火燃燒的裝置前拍照互動。他提到，緊扣主題做宣傳無可厚非，「但對仍被大埔火災牽動著情緒的我們來說還是不太合時宜，考慮中國民眾接受度做出相應調整安排確實更好一些。」

據此前報道，《阿凡達3》劇情將會承接2022年上映的《阿凡達：水之道》（Avatar：Way of Water），講述Jake Sully與Neytiri在上集大戰喪子後，繼續避難與對抗人類對潘多拉星的入侵，同時遇上「火系阿凡達」，占士金馬倫曾透露火系一族（Ash People）將比森林系及水系的阿凡達擁有更強大的力量，同時亦更為暴力火爆。

《阿凡達》系列導演占士金馬倫亮相迪士尼D23博覽，宣布《阿凡達3》定於2025年12月9日上映！（視覺中國）

《阿凡達3》先導海報曝光！（《阿凡達》IG圖片）

《阿凡達：火與燼》視覺特技又再超越前作登上全新高峰，第3集亦繼續由原班人馬上演！（《阿凡達：火與燼》電影劇照）

網民點睇：

取消了也是正常吧，這看起來火元素有點多，而且中國剛剛經歷了香港大火，確實不太好。

有點市場敏感也是好的，不過賠償也太少啦。

體恤到香港大埔火災輿情敏感而取消符號化的首映，反而贏得好感，觀眾還是很期待卡神的年度盛宴的! ​

