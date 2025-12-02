宏福苑大火｜台網紅八炯「兩三小時僅一輛消防車」言論惹怒網民

11月26日，大埔宏福苑發生的致命五級大火引發全球關注，截至目前，火災事故造成156人死亡，其中包括一名37歲消防員。事發後，香港各界及普通市民投入災民救助工作；亦有不少內地企業機構、藝人、民眾等積極捐款捐物，望在危難之際為同胞出力。



然而，在社交媒體上，因「台獨」遭內地紅色通緝的台灣網紅「八炯」竟於11月27日發片稱，火警發生後過了兩三個小時，「僅一輛消防車抵達救援，先到的更多的是鎮暴警察」；此外，社交媒體上還有「不需要大陸捐贈」、詆譭殉職消防員等言論，在災難之際混淆視聽。對此，有網民痛批「八炯」做假新聞消費災難，亦有網民批評部份網絡言論挑撥香港與內地關係，指災難期間更應「一方有難，八方支援」。



「兩三個小時只有一輛消防車」？消防五分鐘抵達救援

11月27日，大埔宏福苑五級大火還未完全熄滅，台灣網紅「八炯」便在網絡發影片談及香港大火，他言之鑿鑿表示：「最誇張的是，過了兩三個小時，只有一輛消防車來，只有一條水柱在打怪，後續才有其他水柱到場，而比起消防車，先到的更多的是鎮暴警察。」

然而據此前報道，宏福苑火災事件時間線顯示，11月26日下午2時51分香港消防處接到火警報案，第一批消防員於5分鐘後抵達現場開始救援，其中就有在這次火災中殉職的37歲消防隊員何偉豪。火警在下午3時02分升為三級，3時34分升為四級，至約6時22分再升為五級火，期間消防不斷加派人手和車輛支援，整體出動人數逾一千人。

此外，《香港01》直播畫面中均可見大量消防車、雲梯車及救護車在附近道路集結，並無任何主流媒體或官方消息證實「鎮暴警察先於消防抵達」的說法。

轟「八炯」造謠：利用香港災難賺流量

亦有不少香港網民在社交媒體抨擊台網紅「八炯」的言論與事實完全不符，大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳亦在社交媒體Threads上發文指出，她實在不理解台灣的網紅八炯為何要聲稱香港消防在當時只派了一輛消防車，這是造謠；並且澄清手持盾牌的警察並非穿着綠色衣服的防暴警察，直指「八炯」造謠，要求其更正並道歉，不要利用香港火災賺取流量。

大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳亦在社交媒體Threads轟「八炯」利用香港火災賺流量。

雖然「八炯」在其 Threads 上貼出顯示香港警察手持盾牌的圖片，以及宏福苑居民指「消防員為何只有一條喉管」的影片來反駁香港網民，但遭香港網民批其無視真相，僅用片面信息以偏概全，要求其「錯了就要承認」。

值得注意的是，台灣網紅八炯近期遭福建泉州市公安局懸賞抓捕，指其及「閩南狼」涉嫌煽動「分裂國家」等罪名，懸賞金額最高達人民幣25萬元（約新台幣100萬元）。

「不需要大陸捐款」？ 網民：憑什麼代言

宏福苑火災後，Threads 上出現各種挑撥香港與內地關係的言論。一段貼文指「不需大陸捐款，只要你們不再來香港」，引來大量網民圍觀及反駁，質疑發文者「憑什麼代表災民」、「當正自己主角咩？」等，表明此言論並不代表大部份香港人。

然而，與「不需要大陸捐款」的聲音相反，內地各界在宏福苑大火後迅速行動。據央視報道，12月1日，中國社會福利基金會已向九龍樂善堂、香港善導會、香港心理衞生會、香港國際社會服務社、香港聖公會福利協會等五家香港慈善組織，各資助人民幣1,500萬元，共計撥付7,500萬元善款，支持上述五家香港慈善組織開展遇難者家屬撫慰、受傷者醫療和康復、受災群眾生活救助、受災群眾心理服務和社工支持等方面的工作。

宏福苑大火｜白石角街坊深夜組織自深圳運4千張毛毯：做力所能及

宏福苑五級火｜貴州榕江縣民眾捐款 稱感謝洪災時曾受港人捐助

內地民眾捐款：永遠記得地震、洪災救助恩情

社交平台上亦湧現「四川汶川的恩情我們永遠記得」、「我們是一家人，這次輪到我們幫忙了」等留言，來自全國各地的IP在網絡發貼文曬出捐贈截圖。11月27日，貴州榕江縣紅十字會更直接在「村超」球場設立捐贈點，曾在洪災中獲得香港捐贈的鄉親們紛紛捐款，支援香港受災民眾。

+ 1

宏福苑大火｜一文睇晒中港台捐款藝人名單 呢位內地女星捐逾千萬

宏福苑五級大火是香港近年最沉痛的一場災難，市民對安全、對責任的追問理所當然。但在悲痛之中，無論是「火警發生後兩三個小時先有一輛消防車到場」、還是「不需要大陸捐款」，甚至是對殉職消防員的詆譭，都是對受災市民和死難者的不尊重，是抹殺前線救援人員和各地捐助者的付出，利用災難挑撥香港與內地民眾的關係與情緒。

「一方有難，八方支援」，無論在香港抑或內地，多數民眾選擇的是在火場之外默默伸出援手，而非在網絡上添油加醋、製造對立。面對各式各樣的說法，公眾更需要謹慎查證、尊重真相，將關注和同理心放在災民與其家屬身上，而不是讓少數極端言論挾持了整場災難，變成一場無謂的相互指責。