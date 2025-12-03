特朗普簽｢台灣保證實施法案｣　外交部促美方恪守「一個中國」原則

美國當地時間12月2日，美國總統特朗普簽署「台灣保證實施法案」，法案擬解除美國台灣交往限制，被視為促進美台官方交流正常化的措施。今日（12月3日）外交部例行記者會上發言人林劍對此作出回應，敦促美方恪守「一中」原則，慎之又慎地處理台灣問題。



林劍表示，中方堅決反對美國同中國的台灣地區開展任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美國政府在中美建交公報中明確承諾，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。

「中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，停止美台官方往來，不向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。」他說。

2025年11月28日，美國總統特朗普在棕櫚灘與軍人通話。（Reuters）

據此前報道，美國參議院早前通過「台灣保證實施法案」，要求國務院每五年檢視更新與台灣交往的準則，並於審查完成90日內向美國會提交報告，以計劃解除目前存在的限制，尋找深化美國與台灣關係的途徑。據白宮網站顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）已簽署法案，並於當地時間2日生效。