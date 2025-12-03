特朗普簽署《台灣保證實施法案》　擬推動解除美台互動紅線

美國白宮12月2日宣布，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act，H.R. 1512），該法案要求國務院至少每五年審查和更新美台關係指導方針，「識別機會並規劃解除」對台關係紅線。此舉或為美台間更高級別的官方交流鋪平道路，料將激怒北京。



有關法案要求國務院每兩年提交評估報告，說明現行對台準則能否深化擴大美台關係、體現雙邊關係價值及重要性，準則需確保處理對台關係反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，助力和平解決兩岸議題。

該法案還意味着美國為重新允許台灣高級官員到訪華府的可能性打開大門，旨在打破1979年中美建交以來華府對台美關係施加的限制。此舉長期以來遭北京反對。

法案還要求國務院在擬定台美關係指導方針時，將台灣是「由通過自由公正選舉和平組成的代議政府治理」納入考量。

美國白宮網站顯示，2025年12月2日，「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act，H.R. 1512）獲美國總統特朗普正式簽署生效。（白宮網站）

美國於1970年代推動與中國關係正常化，1979年與台方斷交並制定文件規範台美外交、軍事與官員互動。現行美國法律要求國務院針對對台交往準則一次性審查並提交報告，新法案則改為要求國務院至少每五年進行審查。

《台灣保證實施法案》由共和黨籍參議員康寧（John Cornyn）與民主黨參議員昆斯（Chris Coons）於參議院提出，於今年11月在兩黨支持下通過。