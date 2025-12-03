特朗普簽署｢台灣保證實施法案｣　國台辦斥美方：粗暴干涉中國內政

美國當地時間12月2日，美國總統特朗普簽署「台灣保證實施法案」，法案擬解除美國台灣交往限制，被視為促進美台官方交流正常化的措施。對此，12月3日，國台辦例行記者會上發言人張晗表示，美方所謂法案粗暴干涉中國內政，敦促美方恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。



美國參議院早前已通過「台灣保證實施法案」，要求國務院每5年檢視更新與台灣交往的準則，並於審查完成90日內向美國會提交報告，以計劃解除目前存在的限制。據白宮網站顯示，美國總統特朗普（Donald Trump）已簽署法案，並於當地時間2日生效。

圖為2025年11月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）從佛州返回華府途中，向記者發表講話。（Reuters）

據台灣中央社報道，「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）由共和黨聯邦眾議員華格納（Ann Wagner）、已故民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）、民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）今年2月共同提出，5月經眾議院無異議通過，11月在參議院通過。

國台辦發言人張晗在今日（12月3日）的例行記者會上回應此事。她強調，大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，立場也是一貫的、明確的。

張晗表示，美方有關所謂的法案，「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」，向台獨分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，中國對此表示強烈的不滿和堅決的反對。

張晗敦促美方，恪守在台灣問題上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區進行任何形式的官方接觸。