聲稱若攻打台灣至少捐5000萬　考研名師張雪峰個人帳號被限制關注

內地專門做高考與考研訊息資訊的頭部網紅張雪峰經常發表出格言論，近日再度引發關注。「九三閱兵」當天，張雪峰揚言若大陸攻打台灣，他個人至少捐5000萬元人民幣。9月24日下午，其在抖音、快手、微博、B站、小紅書等平台的個人帳號被同步禁止新用戶關注，總計影響超過5000萬粉絲數。



張雪峰的帳號被限制關注。（微博）

微博官方顯示，張雪峰的帳號因「違反法律法規或《微博社區公約》」被限制關注。對此，張雪峰本人僅回應稱「禁止關注是帳號問題」，隨後便結束與媒體通話，未作進一步說明。目前，張雪峰的關聯帳號，如抖音「張雪峰講升學規劃」及其公司「峰學蔚來」旗下帳號未受影響，部分帳號甚至繼續進行直播，顯示此次封禁針對其個人帳號，而非商業運營。

據報道，北京「九三閱兵」當天，張雪峰組織公司數百名員工觀看閱兵直播，並公開表示，中國有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。他更激動宣稱，若祖國統一時槍聲打響，他個人將至少捐款5000萬元，公司整體捐款至少1億元。此言論影片廣泛流傳，張雪峰後來在直播中透露，曾因此被相關部門提醒注意言論影響。

而張雪峰的帳號被封禁引發網友熱議，尤其是他過去的爭議言論再度被提及。例如，他曾在直播中稱「如果孩子非要讀新聞系，我一定把他打暈！」等爭議言論，引發網絡論戰。內地官媒與多名大學教授批評其言論功利偏激，但卻有許多正在苦苦找工作的文科畢業生卻認為他「說大實話」。

公開資料顯示，張雪峰畢業於鄭州大學，2016年因「七分鐘解讀34所985高校」影片走紅網路，後於2021年創辦「峰學未來」，經營升學規劃、圖書研發、直播電商等多項業務，成為中國教育界的網紅人物。