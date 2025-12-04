中足聯嚴控中超開支　本土球員年薪限500萬　單賽季總支出限6億

2024年內地重拳徹查足球界貪腐問題，對中國足壇18名高層判刑處罰，前中國足協主席陳戌源更被判處終身監禁，終身剝奪政治權利，全部財產被沒收。



除貪腐問題外，中國足壇一直以「高收入無成績」遭內地球迷詬病。12月3日，中國足球職業聯賽聯合會發佈財務指標，限制新賽季中超球員年薪不得高於500萬人民幣（下同）；並規定中超單個財年總支出不得超6億、中甲2億、中乙5千萬。



具體來看，新賽季中，中足聯規定國內球員年薪限額分別為500萬(中超)、300萬(中甲)和120萬(中乙)。對於外籍球員的年薪限額分別為300萬稅前歐元(中超)和150萬稅前歐元(中甲)。

上海海港取得2025年度中超冠軍，成功締造三連霸。

此外，俱樂部單個財年總支出包括青訓費用和女足費用，但不包括體育場和訓練基地等基礎設施的建設和維護費用。青訓費用不包括獨立於俱樂部的、由俱樂部股東或關聯方投資管理的足球學校運營經費。

通知同時指出，如俱樂部降級，在其降至低級別聯賽的第一年，年度總支出可以超出降級後所屬聯賽俱樂部單個財年總支出限額，但不得超過上一年度俱樂部的實際總支出金額。同時參加中超及中乙聯賽的俱樂部，需同時滿足俱樂部 總支出不超過中超總支出限額要求、參加中乙聯賽的B隊總支出不超過中乙總支出限額要求。