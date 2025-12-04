內地流感高峰期將至　H3N2佔逾9成5　醫生籲勿亂用藥

內地流感個案持續上升，國家疾控局預測，甲型H3N2亞型佔比超過95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行，以及12月上中旬流感達峰的可能性較大。



至於為何今年內地的流感個案眾多，核心變化是流行毒株的改變。上一季主導的甲型H1N1退居次位，甲型H3N2成為本季主流毒株。由於H3N2近兩年沒有大規模流行，人群普遍缺乏針對性免疫屏障，感染風險明顯上升。而即便H3N2亞型名稱沒變，病毒表面抗原也會持續發生微小變異，每一季流行的毒株都和前一年略有不同。

而今次內地流行的H3N2毒株引起的症狀可能包括持續高熱（39-40℃）、劇烈頭痛、全身肌肉酸痛和乏力。部分患者可能出現嘔吐、腹瀉等胃腸道反應，有的會出現肺炎、心肌炎等嚴重併發症。

醫生提醒，用藥方面，以奧司他韋（oseltamivir）為代表的抗病毒藥物，不能作為預防用藥，因為奧司他韋僅對服藥期間的暴露有效，停藥後保護作用立即消失，且長期服用可能導致病毒耐藥，僅用於確診後短期應急使用。

此外，2025年流感疫苗已覆蓋甲型H3N2毒株，保護率達60%-80%。接種後即使感染，也能大幅降低重症風險。