李強：新型城鎮化是擴內需、促產業升級重要載體

周三（12月3日），國務院以「深入推進以人為本的新型城鎮化，着力構建城鄉融合發展新格局」為主題，進行第十七次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要堅持以人為本提高城鎮化質量水平，充分釋放城鄉融合發展蘊藏的巨大內需潛力，為經濟社會發展提供強勁動力。



李強指出，新型城鎮化是擴大內需和促進產業升級、做強國內大循環的重要載體。近年來，各地區各部門深入實施新型城鎮化戰略，推動新型城鎮化取得重要進展。展望「十五五」時期，新型城鎮化發展空間仍然很大。要從中國式現代化全局的高度把握新型城鎮化的使命任務，始終把這項工作擺在戰略位置抓實抓好，加快補齊短板弱項，努力實現人的全面發展、城市品質提升和產業聚集升級的互動並進。

李強指出，中國城鎮化正從快速增長期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段，人口結構、城鎮體系、城鄉格局等都在發生深刻變化，人工智能等新技術的應用也對城市發展、治理帶來新的機遇和挑戰。要深刻認識新型城鎮化的階段性趨勢性特徵，進一步增強新型城鎮化工作的針對性有效性。

李強強調，新型城鎮化是個系統工程。要因地制宜實施好新型城鎮化規劃，堅持以規劃為引領，進一步優化「人、產、城」佈局，並根據不同城市的情況實施分類指導。要科學有序推進農業轉移人口市民化，採取更有力度、更具針對性的舉措，解決好農業轉移人口的就業、社保、安居、子女教育等問題。要深入實施城市更新行動，把城市更新和消除安全隱患、穩樓市等工作結合起來，扎實推進好房子建設和房地產高質量發展。要着力破解城鄉二元結構，推動城鄉要素雙向流動，加強城鄉基礎設施聯通、產業對接，推進基本公共服務均等化，促進城鄉融合發展。