美國如何解決巨額債務？馬斯克：只能靠AI與機械人　或致嚴重通縮

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日警告，美國高達38萬億美元（約296萬億港元）的「驚人」國家債務危機，只能透過人工智慧（AI）和機械人技術來解決，但這可能導致「嚴重的通貨緊縮」。



特斯拉執行長馬斯克近日表示，唯有人工智慧（AI）和機械人技術可解救美國高達38兆美元（約296萬億港元）國家債務危機。（資料圖片，Reuters）

馬斯克在最新播出的「與Nikhil Kamath對話」節目內指出，目前美國的債務利息支出已超過全部軍費預算，且持續增長，他認為唯有透過AI與機械人大規模提升生產力，才能從根本解決債務問題。

他認為「如果AI和機械人技術大幅提升商品與服務產量，很可能引發通貨緊縮，因為貨幣供應量的增長速度跟不上生產力提升。」一些經濟學家也認同馬斯克的觀點，儘管程度可能沒那麼極端，人們普遍認為人工智慧可能會抑制通貨膨脹（價格上漲速度放緩），而不是導致通貨緊縮（價格水準直接下降）。

2025年11月18日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮為沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉辦晚宴，馬斯克（馬斯克）出席該場晚宴。（Reuters）

馬斯克進一步說，三年內商品與服務產出就有機會超過貨幣供應增長，屆時通縮可能出現，利率或降至零，債務壓力將大幅減輕。

值得一提的是，馬斯克近日重申其顛覆式的觀點，認為當人工智慧和機械人實現從開採到製造（如晶片、太陽能板）的完整循環時，經濟將與傳統模式脫鈎，屆時貨幣將失去其重要性。他此前在11月的美國-沙特投資論壇上也曾預言，貨幣在未來某個時刻將變得不再重要。