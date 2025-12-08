遼寧艦罕見沿琉球群島北上航行 越宮古海峽逾百架次艦載機起降
撰文：外部來稿(中國)
出版：更新：
根據日本防衛省發布消息，12月7號，中國海軍遼寧艦航母戰鬥群沿琉球群島以東海域北上，抵達喜界島以東約190公里處。相較於前一天位置，遼寧艦北上約600公里。這是遼寧艦近年來首次通過宮古海峽以後北上航行。
除了航母遼寧艦，055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）與開封艦（舷號124）伴隨遼寧艦航行。同時，自衛隊通報稱，12月6號，日本自衛隊觀測到遼寧艦共進行約50架次的艦載戰鬥機和直升機起降，12月7號，艦載戰鬥機等進行了約50架次起降。
自衛隊通報表示，駐地在橫須賀的第六護衛隊所屬「秋月」級驅逐艦「照月」號（DD116）對解放軍遼寧艦戰鬥群進行了警戒監視和信息收集。此外，日本航空航空自衛隊戰鬥機也緊急出動，以應對遼寧艦的艦載機。
此前12月7日淩晨，日本防衛省發布消息稱，中國遼寧艦航母編隊艦載機在沖繩本島東南公海空域對日航空自衛隊戰機實施雷達照射，日方向中方提出強烈抗議。
對此，國防部新聞發言人張曉剛就日炒作解放軍遼寧艦航母編隊艦載機雷達照射答記者問時表示，中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機沖闖中方劃設公布的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。中方對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。
張曉剛表示，近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不覆深淵。敦促日方切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。
【本文轉載自《觀察者網》。】
