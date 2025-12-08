習近平：要更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭

央視報道，12月3日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，我國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，實現「十五五」良好開局。



習近平指出，今年是很不平凡的一年，中共中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，統籌國內國際兩個大局，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標將順利完成。過去5年，我們有效應對各種衝擊挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就，「十四五」即將圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階。

習近平強調，做好明年經濟工作，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。