公安懸紅通緝100名電詐在逃金主和骨幹人員　包括15名緬甸果敢人

內地公安公開懸紅通緝100名電信網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹人員，當中包括15名緬甸果敢人。



內地公安公開懸紅通緝100名電信網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹人員。（公安部）

據「公安部微信公眾號」消息，為依法嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，切實維護人民群眾財產安全和合法權益，近日，公安部發布通緝令，公開通緝100名電信網絡詐騙犯罪在逃金主和骨幹，其中包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團重要逃犯。

經查，近年來，吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等疑犯在境外勢力庇護下，組織招募人員，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，性質極其惡劣。特別是公安部部署開展打擊緬北涉中國犯罪專項工作以來，在公安機關嚴打高壓態勢下，上述犯罪嫌疑人仍不收斂、不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動。該批在逃人員犯罪事實清楚、證據確鑿充分，浙江杭州、溫州，福建泉州、龍岩，河南平頂山，廣東深圳，雲南昆明和重慶等地公安機關決定對其進行公開懸賞通緝。

+ 2

公安機關敦促相關犯罪嫌疑人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將依法予以保護和獎勵。

多地警方發布的「懸賞通告」稱，對每名懸賞通緝對象，凡向公安機關提供有效線索並配合公安機關抓獲犯罪嫌疑人的有功人員，將給予20萬元人民幣的獎勵。對打擊報復舉報人的，將依法嚴懲。