19歲青年受騙困緬北園區企圖逃跑遭打斷腿　家屬被勒索120萬贖金

12月3日，網民龍女士上網求助稱，她19歲的男朋友韋名翰，9月份被騙至緬北園區，其間曾兩次試圖逃跑，失敗後被毆打致腿部骨折。



韋名翰失聯期間陸續有多人向韋名翰家人及其女朋友索要贖金，最高開價120萬元（人民幣，下同）。目前，從韋名翰戶籍地警方處獲悉，案件相關線索已被移交至舞鋼市公安局刑偵大隊。



韋名翰的女友龍女士表示，韋名翰原本在海南打工，與在廣州的她因小事鬧彆扭後，自9月10日起突然完全失聯。「後來我發現他的社交帳號IP顯示在雲南臨滄，還發了些像是旅遊的照片，擔心他被騙去緬甸，但訊息全無回音」，她隨即聯繫韋男弟弟，得知全家人都無法找到他。

韋名翰和其女友（羊城晚報）

直至10月2日，龍女士突然收到韋名翰透過微信發出的求救信息，稱自己「被騙了，人在緬北撣邦一個園區」。龍女士指，失聯期間她僅與男友聯繫上三次，日期分別為10月2日、3日及23日。韋名翰在首次聯絡時已告知自己被困緬北園區。

韋名翰與其女友在10月2日的聊天記錄（羊城晚報）

龍女士，韋名翰曾第一次嘗試逃跑，但失敗被抓回，慘遭毒打，「腿被打斷，肋骨也斷了，內臟受傷出血，臉上全是傷」，後來被送醫治療。

韋名翰被打照片（極目新聞）

10月23日淩晨，龍女士突然接到韋名翰的緊急來電。「他壓低聲音說，自己趁看守不備解開手銬，偷了一部手機，又逃了出來，躲在一個像是廢棄的毛坯樓裡。」雖然他當時發來了位於緬甸的定位，但最終仍再度被抓回，並遭受毆打。

在此期間，不只一人聯繫龍女士及韋名翰家索要贖金。有人曾要求先付10萬元，並發來韋名翰被打後戴著手銬的照片。韋名翰本人則在聯絡時急切叮囑：「不要相信那些人，更不要給錢。」

對方曾向龍女士勒索10萬元。（極目新聞）

韋名翰的母親周女士含淚表示，自己因身體不好，家人起初隱瞞長子失聯的消息，她得知後又急又氣。她透露，有一次小兒子登入遊戲時，發現哥哥的帳號在線，對話後對方聲稱正使用韋名翰的手機，並提出支付120萬元即可放人，其中40萬歸園區，80萬歸該聯絡人。周女士哭訴，一家人在河南平頂山舞鋼市貸款買房居住，經濟拮据，根本無力負擔巨額贖金。

據紫牛新聞報道，當地工作人員表示知道這一案件，但具體情況需向辦案人員瞭解。韋名翰的媽媽說，警方已經多次向他們瞭解情況，目前正由舞鋼市公安局刑偵大隊進行調查。