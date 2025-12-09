長期家暴25歲妻致死　河北狠夫一審判死　母助毀證據獲刑2年2個月

今年8月，河北滄州孟村縣25歲女子劉某某疑遭丈夫家暴身亡。周二（12月9日），滄州市中級人民法院對案件一審公開宣判，判處被告金昊（劉某某丈夫）死刑，剝奪政治權利終身；判處被告張傑（金昊母親，幫助毀滅證據罪）有期徒刑2年2個月。



劉某某被送院畫面。（微博＠_HHuANG_1）

河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫家暴身亡。（微博＠_HHuANG_1）

劉某某一家三口。（網上圖片）

8月24日，河北滄州孟村回族自治縣公安局發布警情通報稱，8月22日接獲報警，某小區發生一宗刑事案件，致受害人劉某某（女，25 歲）死亡。接警後，警方依法開展現場勘查、調查取證等工作，將疑犯金某（男，26 歲，劉某某丈夫）、張某（女，48歲，金某母親，涉嫌幫助毀滅、偽造證據）拘捕，並依法採取刑事拘留強制措施。

通報續指，經法醫檢驗，劉某某是鈍性外力作用致顱腦損傷死亡，未懷有身孕。同時，警方正在會同婦女權益保護部門，對劉某某被家暴相關情況深入開展調查。

網傳這是一宗家暴致死案，劉某某長期遭遇家暴，直至悲劇發生。受害者家屬不認同「家暴」這一說法。受害者劉某某的弟弟劉剛（化名）透露，這不是簡單的家暴，案發當晚閉路電視畫面顯示，金某的父母曾出現在現場，「是他們一家害死了我姐姐」。

警方通報。（孟村回族自治縣公安局）

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

劉剛續稱，姐姐多次被家暴，也考慮過離婚，但男方不放孩子撫養權，她太愛孩子，怕家人看到傷痕，她夏天穿長袖，眼角傷說是騎車摔的。

劉某某的叔叔稱，「這件事不是家暴這麽簡單，男方因為小三懷孕逼妻子離婚，兩人高中大學都是同學，是自由戀愛，我侄女不和他離婚是因為有個三歲的兒子，害怕離婚孩子判給男方，一直不願離婚。現在發生這樣的事情，家人都接受不了。」

此外，劉某某的姑姑和叔叔要求嚴懲兇手，稱案發時家中監控存儲卡被拔除，懷疑婆婆故意破壞第一現場。