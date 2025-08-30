河北25歲女慘遭家暴全身傷死亡　中國家暴致死悲劇一再上演？

河北省一名25歲女子疑似遭丈夫家暴致死，再次將中國家庭暴力頻發的問題推向輿論的聚光燈下。



事緣河北孟村公安局8月24日通報稱，8月22日接到報警指某小區發生一起刑事案件，致25歲的劉姓女受害人死亡。經法醫檢驗，劉女士的死因是鈍性外力作用導致顱腦損傷。



根據通報，警方隨即將劉女士的26歲丈夫金姓男子，以及涉嫌幫助毀滅偽造證據的48歲張姓女子即男子母親抓獲，並採取刑事拘留強制措施。

根據通報，警方將劉女士的丈夫和婆婆抓獲，並採取刑事拘留強制措施。圖為網上廣為流傳、劉女士的婆婆被帶走的畫面。（網絡圖片）

通報還稱，警方正會同婦女權益保護部門，對劉女士被家暴相關情況開展調查。

試圖用死亡證明掩蓋真相？目前，官方並未披露更多細節，但網上已經流傳出大量有關這起事件的時間線和內幕消息。

與女方家屬有密切交集的知情人士提供的事發小區電梯視頻顯示，8月22日早上7時32分許，多人推著受傷的劉女士進入電梯。站在周圍的是劉女士的丈夫和家翁，以及兩名醫護人員。（網絡圖片）

據《瀟湘晨報》報道，一名與女方家屬關係密切的知情人士透露，劉女士是在8月21日晚上出事的，隔天送醫時，醫院開出的死亡證明寫著「心梗」。

但知情人士稱，現場看到的劉女士「鼻青臉腫、眼圈烏黑，身上新傷舊傷並存」。這讓家屬無法接受「心梗」這個說法，堅持要求進一步檢查。經檢測，劉女士腦部出血、腰部骨折、肺部也受了傷。

這一細節傳出後，外界立刻聯想到劉女士的婆婆，也就是通報上那名涉嫌協助毀滅證據的張姓女子，或許與這份死亡證明有關。這是因為有知情人士向媒體透露，這位婆婆是某家醫院的B超醫生，至於是否就是受害者所送去的同一家醫院，暫時無法確定。

據報道，知情人士甚至聲稱聽說劉女士的家翁是某醫院的前院長，同時也有網民傳言稱其家翁是當地財政局高層。這些信息截至目前都未能覈實。

河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫家暴身亡。（微博＠_HHuANG_1）

目前並沒有確鑿證據證明醫院開出「心梗」死亡證明和金姓丈夫父母的身份背景存在關聯，但不少網民已質疑「心梗」之說是在刻意掩蓋真相，並呼籲官方徹查醫院的責任。

與此同時，更多勁爆的內幕消息在網上發酵。劉女士的弟弟稱，她自2021年結婚以來長期遭受丈夫家暴，家屬還掌握錄音證據，只是暫時不便公開。

她的叔叔則爆料，這場悲劇與婚姻破裂有關：丈夫因小三懷孕逼迫離婚，劉女士為了3歲的孩子堅持維繫婚姻，最終卻賠上性命。

案件曝光後，輿論瞬間炸開，相關話題迅速衝上微博熱搜第一。大量網民痛斥男方的行徑，直言「這就是故意殺人」，「家暴這兩個字是在保護施暴者」。中國演員姚晨也在微博發聲稱，「家暴」這個詞的發明，讓暴力行為的危害性被「溫情化」，並強調「家」不應成為暴力行為的「保護傘」。

還有人直言，如果法律無法保護婚姻中的女性，那結婚只會讓人心生恐懼。「家暴新聞一天一個，還談什麼提升結婚率、生育率？簡直是痴人說夢。」

法律之下，家暴為何仍高發？

事實上，中國有針對家暴問題的立法。2016年3月1日起實施的《反家庭暴力法》，明確界定了「家庭暴力」的範圍：不僅包括毆打、捆綁、殘害、限制人身自由等身體暴力，也涵蓋長期的辱罵、恐嚇等精神侵害。

公益律師呂孝權在接受聯合國新聞門戶網站「聯合國新聞」採訪時指出，《反家庭暴力法》基本上構建了一個相對完整的反家暴制度體系，但所有問題並非僅靠一部法律就能解決。

現實也印證了這一點。中國全國婦聯數據顯示，中國約有三成已婚女性遭受家暴；平均每7.4秒，就有一名女性成為受害者。

北京為平婦女權益機構的統計數字更觸目驚心：2016年至2019年間，中國至少發生了942起與家暴相關的命案。

中國最高人民檢察院也披露，近年來的家暴案件中，10起里就有8起涉及故意傷害、故意殺人和虐待。

這些冰冷的數字背後，是一齣齣沈重的悲劇。比如2020年9月，藏族網紅拉姆在直播中被前夫潑汽油點燃，重傷半個月後離世。她在長達十幾年的婚姻裏長期遭受家暴，但為了孩子選擇沈默。等到她鼓起勇氣報案，警方卻沒有採取行動。即便離婚後，她依舊沒能逃出暴力的陰影，最終命喪前夫之手。

而有些案件雖然沒有致人死亡，但受害者所承受的痛苦並不亞於死亡。四川一名謝姓女士在兩年內被前夫家暴16次，身上留下21處大大小小的疤痕，內臟受損嚴重，餘生不得不依賴糞袋生活。

女子孕後遭家暴16次需終身佩戴糞袋 稱丈夫曾言要殺她冀法院重判

去年，成都市武侯區法院判處施暴者11年有期徒刑，但這個判決不僅沒能撫平謝女士的傷痛，也未能讓公眾信服。不少網民直言判刑過輕，擔心他出獄後還會報復，「造成這麼重的傷害，應該判死刑啊」。

家暴為何總被當作「家務事」？

根據北京為平婦女權益機構的統計，2024年中國檢察機關因家暴犯罪逮捕490余人、起訴410余人。截至同年10月底，各級法院累計作出近2萬6000份人身安全保護令，數量在過去九年里整體呈上升趨勢。

法律有了，數據也顯示執法力度在加強，受害者的救濟渠道看似已經逐漸建立。但癥結或許並不在法律條文是否完善，而在於現實中根深蒂固的觀念——「家醜不可外揚」。這種觀念讓許多受害者選擇沈默，也讓施暴者一次次逃過應有的懲罰。

拉姆和謝女士的遭遇就是典型的例子，她們都長期遭受家暴，但就算她們多次向警方求助，卻幾乎沒有得到實質性的幫助和保護。

呂孝權律師指出，很多家暴案件之所以釀成慘劇，根源在於執法上的錯位。警方習慣把家暴當作家庭糾紛，既不懲戒施暴者，也沒能及時回應受害者求助，讓無數案件一步步走向血案。

此外，在司法實踐中，公檢法及相關機構往往傾向用「調解」處理家暴，但呂孝權認為，家暴不是糾紛，而是違法犯罪；輕微、偶發的情況或許可調解，但中高度風險的案件必須要有公權力及時介入，才能打破暴力循環。

北京為平婦女權益機構的報告也提到，婦聯中的一些人在處理案件時，往往弱化甚至忽視暴力因素，把家暴簡單歸為家庭矛盾，結果讓受害者錯失最佳救助時機，同時導致證據流失、傷害反復。

更糟糕的是，調解常常以「諒解」收場，後續缺乏跟進和回訪，使問題在沈默中被無限循環。很多受害者在經歷一次無果的求助後，就再也沒有勇氣開口。

最高法曾發布5件反家庭暴力犯罪典型案例。（視覺中國）

河北這起案件同樣如此。孟村縣婦聯透露，從未接獲劉女士的家暴反饋。換句話說，這個原本最有可能伸出援手的機構，和公眾一樣，是在官方通報發佈後才知曉她的遭遇。

而這份通報揭開的，不只是一起死亡事件，而是家暴背後長期的沈默與隱匿。劉女士的悲劇，只是冰山一角；在水面之下，還有無數尚未被看見的傷痕。

