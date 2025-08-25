河北25歲女疑遭家暴致死丈夫被刑拘　家姑涉毀滅、偽造證據同被捕

網傳河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫家暴身亡。8月24日，警方通報稱，劉某某因鈍性外力作用致顱腦損傷死亡，丈夫金某及涉嫌毀滅、偽造證據的家姑已被警方刑事拘留。



據網傳消息，8月22日清晨，劉某某在家中遭丈夫金某暴力毆打，經送院檢查，其臉部呈青紫色有傷，腿部紫色。經CT檢測腦部有出血，腫塊。肺部受傷，腰部骨折。已沒有任何生命跡象。金某是孟村檢察院公務員，其父在當地有複雜的關係網。

網傳圖片可見，劉某某被送院時已失去意識。（微博＠_HHuANG_1）

網傳河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫家暴身亡。（微博＠_HHuANG_1）

劉某某生前好友稱，劉某某與丈夫金某是校園戀愛，當年她為愛主動「降分」報考入石家莊政法職業學院就讀。婚前，劉某某愛美、愛聚會，婚後生活卻變得極端節儉。金某家境在當地較為殷實，婚後卻對妻子進行經濟控制，嚴格限制生活費，「她找老公要錢買奶粉、買菜都會被罵，更別說給自己添衣服」。

針對此案，孟村縣婦聯回應稱，此前從未接到過當事人任何形式的家暴求助或投訴。全國婦聯權益部已要求河北省、市、縣三級婦聯同步介入，重點核查是否存在「應發現未發現、應報告未報告」的責任盲區。

劉某某生前與丈夫及孩子合照。（微博＠西子丹聊齋）

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

8月24日，孟村公安發布警情通報，8月22日，該局接報警，某小區發生一宗刑事案件，致25歲女受害人劉某某死亡。接警後，公安機關依法開展現場勘查、調查取證等工作，將其26歲丈夫金某、48歲家姑張某（涉嫌幫助毀滅偽造證據）拘捕，並依法採取刑事拘留強制措施。

經法醫檢驗，劉某某系鈍性外力作用致顱腦損傷死亡，未懷有身孕。同時，公安機關正在會同婦女權益保護部門，對劉某某被家暴相關情況深入開展調查。

為依法嚴格公正辦案，經滄州市公安局指定管轄，此案件移交肅寧縣公安局進一步偵辦。