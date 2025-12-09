貴州狠父離婚冷靜期內毒殺子女　「派出所2次接警不出警」被查

今年5月，貴州遵義狠父劉某傑於離婚冷靜期內毒殺10歲兒子和7歲女兒，案件將於12月11日在鳳岡縣人民法院再次開庭審理。庭審前，更多案情曝光。警方在案發後對劉某傑作案時的刑事責任能力做了鑒定，鑒定意見是劉在案發時診斷有應激相關障礙，其在作案時具有完全刑事責任能力。另一方面，縣紀委正調查「派出所2次接警不出警」一事。



據早前報道，5月22日凌晨，劉某傑與妻子黃雲（化名）協議離婚翌日，將10歲的兒子和7歲的女兒毒殺。同時，劉某傑將一封遺書發送至黃雲的家人群組，當中指控黃雲曾經出軌。

黃雲的家人收到遺書後即時報警，惟警方趕到現場時，兩個孩子已出現中毒症狀，經送院搶救無效死亡，劉某傑自殺未遂，經搶救後脫離生命危險。

5月21日晚10時許，劉某傑在社交平台發布了帶子女吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。（極目新聞）

針對出軌的指控，黃雲表示，2024年5月，她回到鳳岡為了方便照顧兩個孩子，找了一份直播唱山歌的主播工作，收入也算可以，只不過平時直播中為維護打賞網友的關係，會有「寶貝」等較為曖昧的稱呼，但其沒有添加過打賞網友的聯繫方式，也沒有私下見過打賞網友。

至於這份工作，黃雲認為只是用來賺錢，而劉某傑不愛上班，還要找她要錢，因此起了離婚的念頭。但沒想到就在簽了離婚協議的第二天，劉某傑就用農藥將兩個孩子毒害。據了解，劉某傑合共買了四瓶敵敵畏，「說他是騙小孩喝了這個（農藥）就能找媽媽，小孩就喝了，但我兒子都10歲了，又不是不懂。」

被狠父毒殺的兄妹。（極目新聞）

今年8月21日，此案一審在鳳岡縣人民法院開庭審理。庭審前，黃雲和弟弟由廣東趕到貴州遵義鳳岡縣，參加庭審，遞交證據。當時黃雲稱，希望法律能嚴懲劉某傑，為孩子討一個公道。劉某傑哥哥則表示，大人吵架孩子是無辜的，相信法律會公正公平判案。

報道稱，警方在案發後對劉某傑作案時的刑事責任能力做了鑒定，鑒定意見是：劉某傑案發時診斷有應激相關障礙，其在作案時具有完全刑事責任能力。

12月8日，黃雲的弟弟透露，已接到法院電話，案件將於12月11日在鳳岡縣人民法院再次不公開審理。黃先生還介紹，姐姐黃雲在跑外賣途中遭遇車禍致左腿骨折，再加上經濟拮據，此次開庭他們不打算前往鳳岡縣參與庭審，就等著判決結果。

鳳岡縣人民法院。（極目新聞）

另一方面，12月6日，黃雲的弟弟向媒體稱，接到鳳岡縣紀委的電話，稱針對他們反映的龍泉派出所「接警不出警」的問題，已對相關人員進行立案，正在調查當中。

黃雲認為，自己和弟弟兩次報警，鳳岡縣公安局不作為、慢作為，最終悲劇發生。她透露，自己報警時反覆說劉某傑買了農藥，威脅要殺了她，殺了她全家，認為警方應及時查處農藥、控制住劉某傑。警方則在行政覆議中答覆稱，案發前，黃雲在報警中陳述自己被劉某傑捆綁、用農藥威脅，屬於家暴範疇，公安機關根據相關規定對其進行了保護。