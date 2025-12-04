湖南煙花店主死控官員飲農藥不治　妻子：非辦證受阻，是被逼停業

綜合內媒報道，湖南郴州北湖區一名煙花店店主實名舉報當地公職人員涉嫌違紀違規，並在網上發布自己飲農藥的影片，官方通報稱已調查實名舉報一事。



12月2日，有知情人稱老闆搶救無效去世，還有人稱店主銷售許可證辦理受阻，積壓了大量存貨。店主妻子接受內媒《中國新聞周刊》採訪時稱，丈夫並非因辦證受阻問題自殺，而是以環保原因被要求關停店面，店內還有貨款200多萬元（人民幣，下同）的囤貨。



店主影片。（截圖）

網上有疑似涉事湖南煙花店店主的朋友圈截圖稱，當地有官員經常向其索要財物，拿煙花不買單。店主還在網絡上實名舉報公職人員涉嫌違紀違規，並發布自己飲農藥的影片，影片中男子指控稱，副市長懶政、一刀切，不把老百姓放眼裏，「環保局、城管局你們這些貪官只知道升官發財，把老百姓往死路上逼。」

11月30日，當地應急管理局通報稱上午7時46分，該區同心路一處煙花爆竹零售門店發生燃爆。而上述發生爆燃的煙花店與網絡流傳舉報信中「勇鑫煙花」均位於同心路，疑為同一家店舖。

網傳舉報資料。（截圖）

據《中國新聞周刊》報道，店主彭濤妻子孫莉回應上述報道稱，勇鑫煙花零售店有煙花爆竹經營（零售）許可證，且許可證在有效期內。

孫女士稱：「我老公不是因為辦證受阻問題自殺。近段時間，當地多個部門以『空氣質素等不達標為由』，要求關停店面，店內有貨款200多萬元的囤貨。他只想在證件到期前，被允許繼續營業，以減少損失，但這點要求也沒有被相關部門同意。」

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288