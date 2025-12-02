湖南煙花店主死控官員飲農藥不治　知情人：經營許可證被卡

綜合內媒報道，近日，湖南郴州北湖區一名煙花店店主實名舉報當地公職人員涉嫌違紀違規，並在網上發布自己飲農藥的影片。11月30日，同樣在湖南郴州北湖區同心路，一家煙花爆竹店爆炸造成3名人員受傷。網傳消息指涉事煙花店為同一家，官方通報稱已調查實名舉報一事。



12月2日，有知情人稱老闆搶救無效去世，還有人稱店主銷售許可證辦理受阻，積壓了大量存貨。



網上有疑似涉事湖南煙花店店主的朋友圈截圖稱，當地有官員經常向其索要財物，拿煙花不買單。店主還在網絡上實名舉報公職人員涉嫌違紀違規，並發布自己飲農藥的影片，影片中男子指控稱，副市長懶政、一刀切，不把老百姓放眼裏，「環保局、城管局你們這些貪官只知道升官發財，把老百姓往死路上逼。」

店主影片。（截圖）

網傳舉報資料。（截圖）

11月30日，當地應急管理局通報稱上午7時46分，該區同心路一處煙花爆竹零售門店發生燃爆。而上述發生爆燃的煙花店與網絡流傳舉報信中「勇鑫煙花」均位於同心路，疑為同一家店舖。

發生爆燃的煙花店與網絡流傳舉報信中「勇鑫煙花」均位於同心路。（截圖）

12月2日，有網友發帖稱，當事人彭某某已經去世。該名網友對內媒表示，他是彭某某的朋友，彭某某在2日早上6點多在郴州市第一人民醫院重症急救科經搶救無效去世的，遺體已經被送到了殯儀館。

郴州市第一人民醫院一名知情人稱，當事人彭某某確實是今天（12月2日）6點多離世的，「中毒的劑量太大了，超過了致死量太多倍。」

據《齊魯晚報》，有知情人反映，煙花店老闆彭某某因銷售許可證辦理受阻，積壓了大量存貨，「有人說他進了1000多萬的貨，準備過年賣的，經營許可證提交了很多次，一直卡住辦不下，沒有辦法了，喝了農藥，房子也炸爛掉了。」

當地曾於12月1日發通報稱，已成立聯合調查組對反映的問題進行全面核查。一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息。

